Nebi Hatipoğlu'ndan Özgür Özel'e yanıt: 'AK Parti'de yuvamda hissediyorum'

Yayınlanma: 02.02.2024 - 13:37

Güncelleme: 02.02.2024 - 13:38

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçen hafta Eskişehir’de katıldığı Aday Tanıtım Toplantısı’nda, İYİ Parti’den istifa ederek, Adalet ve Kalkınma Partisi’ne geçen AKP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu’nu eleştirmişti.

"OYLARI ALIRKEN AK PARTİ'DEN TEŞVİKLERİ DE ALIYORMUŞ"

"Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısındayım diyerek oyları topladı, Erdoğan'a götürdü" diyen Özel, şu ifadeleri kullanmıştı:

''Geçen sene 14 Mayıs gününde bundan 10 ay önce ne oldu biliyor musunuz? Eskişehirlilerin karşısına çıktı birisi 'Ben Recep Tayyip Erdoğan'a muhalifim, MHP'nin ona verdiği desteğe inanmıyorum doğru bulmuyorum iyi bir insanım İYİ Parti'de muhalefet yapmak üzere sizden destek istiyorum.' dedi. Eskişehirlilerden oy aldı. Oyları alırken bir yandan da AK Parti'den teşvikleri alıyormuş onu sonradan öğrendik.

Oyları 'Muhalefetim, AK Parti'nin, Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısındayım.' diye topladı ve Recep Tayyip Erdoğan'ın partisine geçti şimdi de 'Eskişehir'i bana verin ben yöneteyim.' diyor. Daha 1 yıl önce Eskişehirlileri kandırıp onların oyunu alıp o oyları Recep Tayyip Erdoğan'a karşı toplayıp Recep Tayyip Erdoğan'a götüren, makam mevki için Eskişehir'i satan birisine Eskişehir en iyi cevabı 31 Mart'ta verecek.''

"BİZİ POLEMİKLERİN İÇİNE ÇEKMEYE UĞRAŞIYORLAR"

Nebi Hatipoğlu ise Özgür Özel’in eleştirilerine ilk olarak sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla cevap vermişti.

Hatipoğlu, dün akşam Habertürk'te gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un konuğu olurken, kendisine yöneltilen eleştiri sorularına yeniden cevap verdi.

Hatipoğlu, televizyon programında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Öncelikle şunu söyleyeyim. Biz Eskişehir’de adaylar arasında gayet centilmen bir seçim kampanyası yürütüyoruz. Ben tüm adayları teker teker kutladım. Ancak adaylığımın açıklandığı günden bu yana rakip partilerin genel başkanları ile mücadele etmekteyim. Biz büyüdükçe, çoğaldıkça genel başkanlar düzeyinde sataşmalara ve hatta hakaretlere maruz kalıyoruz. Rakipler kazanacağımızı görünce bizi polemiklerin içine çekmeye uğraşıyorlar. Ancak bu durumu Eskişehirliler de çok iyi görüyor. CHP Genel Başkanına şöyle bir hatırlatma yapmayı uygun buluyorum. Hafta sonu elini öptüğü mevcut belediye başkanı, ‘CHP’ye geçen dönektir’ dedikten sonra 2009 yılında 3’üncü defa belediye başkanı seçildiği DSP’den, 2011 yılında CHP’ye geçmişti. Hem de DSP’den kaçmak için ne numaralar çekerek. Tarih unutmaz. Böyle meseleleri çok gündeme getirmek istemem ama Tepebaşı Belediye başkanımız Sayın Ahmet Ataç, DSP’den belediye başkanı seçilmişti. 2011 yılında partisinden istifa ederek o da CHP’ye katıldı. Kazım Kurt, bir başka örnek, o da SHP, DSP ve en son olarak CHP’de siyaset yapan bir arkadaşımız."

"AK PARTİ’DE YUVAMDA HİSSEDİYORUM"

"Ne ben suçluyum ne Sayın Yılmaz Büyükerşen ne de Sayın Ataç ve Kurt suçlu. İnsan hayatının doğası bu. Bazen işler en başta düşündüğün gibi olmuyor. Şartlar değişebiliyor. Hizmet emek için bir adım atıyorsun ama bakıyorsun ki birlikte yol yürüme imkanın kalmamış. Dışlanmışsın. Ben siyasî ikbal peşinde değilim. Siyaseten benim tek amacım Eskişehir’i kalkındırmak, hemşehrilerime hizmet etmektir. Hep aynı şeyi söyledim, söylüyorum. Bu hizmeti de en iyi yapabileceğim, davet edildiğim, mücadeleme gerçekten destek veren yerdeyim. Kendimi ilk günden bu yana AK Parti’de yuvamda hissediyorum. Bir sağ partiden başka bir sağ partiye geçtim. Hala da Eskişehir milletvekiliyim. Şu anda da canla başla şehrime hizmet için yollardayım. Yani Eskişehir’in oyu Eskişehir’de kaldı. Bana verilen oylar da Eskişehir’e hizmet etmem için verildi. Zaten herkes görüyor; Eskişehir’e hizmet için en çok da çırpınan benim. Aslında bunu görmeyenler sadece troller. Şükür ki; Tüm Eskişehir bu niyetimin farkında.”