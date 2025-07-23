Necip Hablemitoğlu cinayeti davasında mütalaa açıklandı: '7 sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi'

Necip Hablemitoğlu’nun 18 Aralık 2002’de Ankara’daki evinin önünde öldürülmesine ilişkin sanıklar Fetullah Gülen, Enver Altaylı, Aydın Köstem, Mustafa Levent Göktaş, Tarkan Mumcuoğlu, Fikret Emek, Nuri Gökhan Bozkır, Aydın Köstem ve Mehmet Narin’in yargılandığı davada savcılık ara celsede esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Suikastte sanıklardan Altaylı ve Köstem’in Göktaş’ı azmettirdiği ve cinayetin ’Levent Göktaş suç örgütünce’ işlendiği öne sürülen mütalaada ’Levent Göktaş suç örgütü’nün devamlılık niteliğinin bulunmadığı, örgütün tek bir olay için bir araya gelmediği ifade edildi.

"ÖLDÜRME TALİMATI EMEK VE MUMCUOĞLU'NA VERİLDİ"

"FETÖ lideri Fethullah Gülen ile Enver Altaylı, Mustafa Özcan ve Aydın Köstem’in azmettirmesi sonucu hareket eden Levent Göktaş’ın, Nuri Gökhan Bozkır’a maktulü takip ettirdiği, olay yerinde keşif yaptırdığı" iddia edilen mütalaada, Hablemitoğlu’nun öldürme talimat ve eyleminin ise Fikret Emek ve Ahmet Tarkan Mumcuoğlu’na verildiğini anlatıldı. Hazırlanan mütalaada suikastın, ’siyasi bir cinayet olduğu’ belirtildi.

7 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ

Savcı mütalaasında, sanıklardan Enver Altaylı, Aydın Köstem, Nuri Gökhan Bozkır, Levent Göktaş, Tarkan Mumcuoğlu, Fikret Emek ve Aydın Köstem’in, ’nitelikli kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını, Mehmet Narin’in ise örgüt üyeliğinden cezalandırılmasını talep etti.

Savcı, yalancı tanıklık yaptıkları gerekçesiyle Mehmet Kaya Batı, Ergün Poyraz ve Ersan Aksoy hakkında da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Ayrıca, 20 Ekim 2024’te ölen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkındaki davanın ise düşürülmesi istendi. Sanıkların yargılanmasına 20 Ekim’de devam edilecek.