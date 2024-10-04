Nedim Şener'den canlı yayında mezhepçilik: Şiiler İslam'in kalbinde bir hançer gibi duruyor

Yayınlanma: 04.10.2024 - 17:29

Güncelleme: 04.10.2024 - 17:39

İktidara yakınlığıyla bilinen Nedim Şener, Haber Global ekranlarında katıldığı canlı yayın programında İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısını değerlendirdi.

"Ortadoğu'da bir şer ülkesi arıyorsanız, İran'a bakacaksınız. Bir İsrail'e bir İran'a bakacaksınız" diyen Şener, "Hep Türkiye'ye 'Osmanlı hilafet yaymaya çalışıyor' filan diyorlar. Gözümüzün önünde bir Şii hilali oluşturdu. Suriye'den Yemen'e kadar. Afrika'da Şii yayılmasında Batı hiç ses çıkarmıyor. Ama Sünni alan genişlediğinde ya Boko Haram karşına çıkıyor ya DEAŞ diye onları vurup indiriyorlar. Şiiler istediği gibi yayılabiliyor" ifadelerini kullandı.

Nedim Şener sözlerinin devamında "Hani bir yorum var ya 'İslam'in kalbinde bir hançer gibi duruyor'. Gerçekten ben buna inanıyorum. Bunu bu kadar net bu kadar kesin söylemeyebilirim. Ama bu yaşadıklarımız nasıl bir şerle karşı karşıya olduğumuzu bizi gösteriyor. Şu son olayda verilen tepkiye bir bakın. Böylesine aşağılanmış bir ülkesiniz. Kolpa cumhuriyeti. MOSSAD'ın baştan sona ele geçirdiği bir kolpa cumhuriyeti" dedi.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın ölümünün ardından iktidara yakın çevreler ile özellikle Suriye'deki Türkiye kontrolündeki bölgelerde bazı dinci gruplar mezhep vurgusuyla kutlama mesajları paylaşıp sevinç gösterileri yapmıştı.

Nasrallah'ın ölümünün ardından iktidara yakın isimlerden "gazeteci" Erem Şentürk de sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı paylaşımda "Nasrallah’ın ölmüş olmasının tek kılçıklı tarafı katilin Yahudi olması. Türkiye’de ağlama partileri, törenler ve bir takım Şia ritüelleri ile ayinler düzenleyecekler. Bu kişilerin milli güvenlik tehdidi olarak kayıt altına alınması ve muhtemel terör faliyetleri için önleyici hizmetler kapsamında tedbirli olunması gerekir" demişti.