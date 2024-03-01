Kılıçdaroğlu'na 'mezhepçi' demişti... Tepki çeken Bahar Feyzan Alevi yurttaşlardan özür diledi

YouTube yayınlarında CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu 'mezhepçilik' ile suçlayan Bahar Feyzan, tepkilerin ardından Alevi yurttaşlardan özür diledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.03.2024 - 15:34
Kılıçdaroğlu'na 'mezhepçi' demişti... Tepki çeken Bahar Feyzan Alevi yurttaşlardan özür diledi
Abone Ol google-news

Gazeteci Bahar Feyzan'ın eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında “Partiyi mezhep partisi yapamadınız hevesiniz kursağınızda mı kaldı? Alevi olmayanın görev alamadığı CHP’den, inancına bakmaksızın görev alan CHP zorunuza mı gitti?”  ifadeleri tepki çekti. 

Sosyal medyada artan tepkiler sonrası Feyzan, Alevi yurttaşlardan özür diledi. 

Feyzan, şu ifadeleri kullandı: 

“Çok açık yazacağım. Benim kimsenin ne mezhebi ne de başka bir durumuyla derdim olmaz. Benim Kemal Kılıçdaroğlu’nun politikalarıyla ve siyasetiyle derdim var. Ama Onların arzuları buradan tartışmayı büyütüp İstanbul’u kendi partilerine kaybettirerek geri dönmek. Bunun için de her yeri arayıp göz dağı veriyorlar. Alnım açık onlara karşı dik duruyorum. Geçen seçimde nasıl foyalarını ortaya çıkardıysam bu seçimde de gayet iyi takip ediyorum. Ancak açıklamadaki mezhep konusunu yanlış anlayanlar olduysa; bu konudan bağımsız onların kalplerinden öperim. Gönülleri en ufak bile kırıldıysa özür dilerim. Şunu bilsinler ki; Kemal Kılıçdaroğlu’nun halkı kandırarak geri dönmesine karşı sonuna kadar dik durmaya devam edeceğim.”

 


bahar feyzan haberleri Kemal Kılıçdaroğlu haberleri Kılıçdaroğlu haberleri Alevi haberleri

İlgili Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan yazarımız Mustafa Balbay'a kritik açıklamalar! Kılıçdaroğlu'ndan Balbay'a kritik açıklamalar!

Kılıçdaroğlu'ndan yazarımız Mustafa Balbay'a kritik açıklamalar! Kılıçdaroğlu'ndan Balbay'a kritik açıklamalar!
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Lütfü Savaş' açıklaması: 'Yıpratılması doğru değil'

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Lütfü Savaş' açıklaması: 'Yıpratılması doğru değil'
Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a açtığı davada karar çıktı!

Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a açtığı davada karar çıktı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türkiye'nin 'gizli anayasası' olarak biliniyor: 'Kırmızı Kitap' güncelleniyor

Türkiye'nin 'gizli anayasası' olarak biliniyor: 'Kırmızı Kitap' güncelleniyor
Bu tuzağa düşmeyin! Seçim öncesi dolandırıcılar iş başında

Bu tuzağa düşmeyin! Seçim öncesi dolandırıcılar iş başında
Adnan Oktar Van Başkale Cezaevi'ne sevk edildi!

Adnan Oktar Van Başkale Cezaevi'ne sevk edildi!
Minik Esra annesinin böbreğiyle hayata tutundu

Minik Esra annesinin böbreğiyle hayata tutundu
Başvuru yapacaklar dikkat: Almanya'dan Schengen vizesi alma sistemi değişiyor

Başvuru yapacaklar dikkat: Almanya'dan Schengen vizesi alma sistemi değişiyor
Spiritüel Danışman Tuğçe Işınsu’dan tartışma yaratacak sözler: ‘Aldatmak evliliği kurtarıyor’

Spiritüel Danışman Tuğçe Işınsu’dan tartışma yaratacak sözler: ‘Aldatmak evliliği kurtarıyor’
Zigana, Avrasya, Eğribel… İşte Türkiye’nin en uzun karayolu tünelleri

Zigana, Avrasya, Eğribel… İşte Türkiye’nin en uzun karayolu tünelleri
Apple’ın 2024 takvimi sızdırıldı!

Apple’ın 2024 takvimi sızdırıldı!