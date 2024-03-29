Nereden geliyor bu değirmenin suyu: İşte Murat Kurum'un maaşı

Yayınlanma: 29.03.2024 - 17:57

Güncelleme: 29.03.2024 - 17:59

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum’un malvarlığında tartışmalı bir detay daha var. Kurum, açıkladığı malvarlığına göre, geçen yıl sonunda 22 milyon liraya bir ev aldı. Kurum, bu ev için 14 milyon lira borçlandı. Önümüzdeki dönemde bu borcu ödeyecek.

Ancak Kurum’un gelir-gider durumu ortaya konduğunda aldığı 22 milyonluk ev ve 14 milyonluk borcu orantısız duruyor. Çünkü Murat Kurum’un 2005 yılından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptığı 10 Temmuz 2018 tarihine kadar, görev aldığı TOKİ ve Emlak Konut GYO A.Ş. nezdinde kazandığı ücret, dönem itibariyle uygulanan en yüksek memur maaşı niteliğindeki müsteşar maaşı esas alınarak hesaplandığında, malvarlığı ve borcuyla orantısız duruyor.

BÜROKRAT MAAŞIYLA İMKANSIZ

Şöyle anlatalım…

Murat Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanı olana kadar şu görevlerde bulundu:

1. 2005-2006 Yılları Arasında TOKİ Ankara Uygulama Daire Başkanlığı – Uzman

2. 2006-2009 Yılları Arasında TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı – Şantiye Şube Müdürlüğü, Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürü, Vekaleten İstanbul Uygulama Daire Başkanı, Emlak Pazarlama İnşaat Proje Yönetimi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

3. 2009-10.07.2018 Tarihleri Arasında Emlak Konut GYO A.Ş. – Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi

Buradan hareketle; Murat Kurum’un 2005-2018 yılları arasında müsteşar maaşı karşılığında çalıştığı düşünüldüğünde dahi, kazanacağı toplam ücret, 1 milyon bin 662 lira 30 kuruş yapıyor.

BAKANLIK VE VEKİLLİK DE YETMEZ

Bu kadarla kalmadı…

Murat Kurum, sonrasında bakanlık ve milletvekilliği yaptı. Kurum’un, Temmuz 2018 ile Mayıs 2023 tarihleri arasında bakanlık ve de sonrasında milletvekilliği dönemine karşılık gelen maaşlarına bakalım.

Bakanlık dönemine bakarsak:

Milletvekilliği dönemine bakarsak:

Buna göre, Murat Kurum’un, Bakanlık ve Milletvekilliği dönemine karşılık gelen 2018 ile 2024 yılları arasında kazandığı toplam ücret 2 milyon 719bin 238 lira 30 kuruş oluyor.

Kağıthane – İstanbul adresindeki evin kredi borcunun 2 senelik olduğu Murat Kurum tarafından belirtiliyor. 14 milyon lira tutarındaki kredi borcunun aylık taksit tutarı 583 bin 333 lira 33 TL’ye karşılık geliyor.

Haliyle Murat Kurum’un geliriyle edindiği mallar orantısız görünüyor. Kurum’un 2005’ten bu yana aldığı görevlerdeki gelirinin, eğer başka bir iş yapmıyorsa, 22 milyonluk evi ve borcunu karşılaması imkansız görünüyor.