Murat Kurum gizleme ihtiyacı duymadı: 'Destekleyecekler sonuçta Cumhur İttifakı'nın bakanları'

Yayınlanma: 29.03.2024 - 00:21

Güncelleme: 29.03.2024 - 00:21

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, A Haber'de soruları yanıtladı. Devletin birer siyasi bürokratı olan bakanların AKP için seçim çalışmalarına katılması kamuoyunda tepki çekmişti.

Kurum'a bakanların, İstanbul'da yerel seçimler için AKP'ye oy istediği çalışmalar da soruldu. Kurum, bakanların seçim çalışmalarına katılmasını gizleme ihtiyacı duymadı.

Kurum, "Bakanlarımız geliyor. E gelecek. Sonuçta Cumhur İttifakı'nın bakanları, devletin bakanları. Gelecek. Devletin projesini veya orada beraber çalıştığı arkadaşına ilişkin görüşlerini paylaşmaktan niye rahatsız oluyor insan? Sen 5 sene ona buna laf yetiştireceğine insanlarla iyi geçin, senin de varsa bir şeyin biz söylerdik" dedi.