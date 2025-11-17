Nevşehir Belediye Başkanı, kahvaltı menüsü tepki çekince açıklama yaptı: 'Kamu imkanlarını kullanmadık'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
17.11.2025 09:47:00
Haber Merkezi
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, konuk olduğu kahvaltıdaki menünün zenginliği üzerine tepki çekti. Bunun üzerine açıklama yapan Arı, “Görüntüdeki kahvaltı, ne tarafımızca hazırlanan ne de tarafımızca paylaşılan bir şeydir. Misafir olarak davet edildiğimiz bir ortamdı” dedi.

İYİ Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın Kayseri'de lüks araçların satıldığı bir oto galeride yaptığı kahvaltıya ait görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

Pastırma ve jambon tabaklarının sofrayı boydan boya kapladığı kahvaltının gündem haline gelmesi üzerine Arı bir açıklama yaptı.

Görüntülerde kahvaltıyı hazırlayan kişiye telefondaki kişi “Çabuk hazırla kahvaltıyı” diye sesleniyordu. Pastırma kesen bir kişi de kameraya dönüp “Başkanımız acıkmış” diyordu.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, kahvaltıya ilişkin X’ten şu açıklamayı yaptı:

"Görüntüdeki kahvaltı, ne tarafımızca hazırlanan ne de tarafımızca paylaşılan bir şeydir.

Misafir olarak davet edildiğimiz bir ortamdı. İş yeri sahibiyle ilgili sosyal medya paylaşımlarına bakıldığında, kendisine gelen herkesi benzer şekilde ağırladığı açıkça görülmektedir.

Göreve geldiğimiz günden bu yana; sosyal, kültürel ya da ekonomik hiçbir ayrım gözetmeksizin davetlere icabet etmeye özen gösterdik. Bu, hem görev anlayışımızın hem de insani duruşumuzun doğal bir sonucudur.

Her zaman olduğu gibi bugün de kamu imkânlarını kişisel hayatımızda kullanmadık, kullanmayız. Bu konuda duruşumuz ve çizgimiz nettir.

Bu nedenle, vatandaşlarımızın yalnızca bir kare üzerinden değerlendirme yapmamasını; bizleri tanıyanların nasıl bir anlayışla hareket ettiğimizi zaten bildiğini ifade etmek isterim. Davet edildiğimiz her ortama da bugüne kadar olduğu gibi aynı nezaketle icabet etmeye devam edeceğiz."

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 18 Ocak 2022'de AKP'den istifa etti. 24 Mart 2023'te İYİ Parti'ye katılan Arı, İYİ Parti adayı olarak girdiği 2024 yerel seçimlerini resmi sonuçlara göre yüzde 52 oy oranıyla yeniden kazandı ve Nevşehir Belediye Başkanı oldu.

