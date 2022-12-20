Nihal Bengisu Karaca'dan sürpriz çıkış: 6’lı masa kimi aday gösterirse o kişiyi destekliyorum
Yakın döneme kadar iktidara yakınlığıyla bilinen HaberTürk yazarı Nihal Bengisu Karaca'dan ilginç bir çıkış geldi. "Aydın mesuliyeti gereği bunu şimdiden ilan ediyorum" diyen Karaca, 2023'teki seçimlerde 6'lı masanın adayını destekleyeceğini açıkladı.
Habetürk yazarı Nihal Bengisu Karaca, altılı masanın adayıyla ilgili tartışmalara ilişkin sosyal medya hesabından kendisine gelen bir eleştiri üzerine ilginç bir açıklama yaptı.
Karaca gazeteci Cüneyt Özdemir'in kendisiyle ilgili yaptığı "Nihal Bengüsü Karaca'nın son zamanlarda çaktırmadan veya açıktan nasıl olup da bu kadar Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini anlamaya çalışıyorum" paylaşımı üzerine şöyle yazdı:
"Bengüsü değil Bengisu . Konuşmayı dinleseydiniz altılı masanın önemine dikkat çektiğimi görürdünüz. Haa ama altılı masa demek Kılıçdaroğlu demektir diyorsanız bakın bu anlamlı olur"
"AYDIN MESULİYETİ GEREĞİ İLAN EDİYORUM"
Karaca, bu paylaşımına karşılık bir sosyal medya kullanıcısının "Nihal hanım etrafta sizin Kılıçdaroğlu'nu desteklediginiz algısı var, doğrudur yanlıştır bilemem ama yersiz ve haksız bir algı değil bu" yorumu yapması üzerine de seçimlerdeki tavrının ne olacağını açıkça dile getirdi:
"Ben bu seçimde 6’lı masa kimi aday gösterirse o kişiyi destekliyorum. Aydın mesuliyeti gereği de bunu şimdiden ilan ediyorum. Bekir Ağırdır’ın bilimsel teşhisi “6’lı masanın adayı kazanır” şeklinde. Ben de o kanaatteyim. Adaylar arası hizipçilik yapmak, kavga çıkartmak yanlış."
Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca, yakın zamana kadar AKP'nin sıkı savunucularından biri olarak öne çıkıyordu.
Video Haberler
- Kadınların hazırladığı örgü yünler, ağaçlara giydirildi
- Kiraya vermediği evini taş müzesine dönüştürdü
- Çıraklıktan mühendisliğe: Burcu usta
- Minyatür eserler, Geri Dönüşüm Parkı’nda sergileniyor
- Mühendisliği bıraktı, Elazığ’da bir ilki başardı
- Denizi olmayan şehirden tonla balık ihraç ediliyor
- Kokina çiçekleri yılbaşına hazır
- Tunceli’de sokak köpeği, kediyi emzirdi
- 2 bin 700 kanser hastasına ücretsiz peruk ulaştırdılar
- Yaptığı teleskopla güneş ve ayı yıl boyunca görüntülüyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Dan Bilzerian'dan 'Nusret' ifşası: Tam 8 yıldır...
- 'Kazanacak aday vurgusu yaptık'
- Emekli amiraller davasında karar çıktı
- Guterres'ten Ukrayna-Rusya savaşı mesajı
- 28 Şubat hükümlüsü Korgeneral Vural Avar cezaevinde öldü
- Soylu'ya sert sözler: 'Önce ağzını yıkayacaksın'
- İşte kar beklenen iller...
- 'Hesap hatası var'
- Google'dan Ekrem İmamoğlu skandalı!
- Asgaride beklenti 9 bin TL’ye çıktı