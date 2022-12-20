Nihal Bengisu Karaca'dan sürpriz çıkış: 6’lı masa kimi aday gösterirse o kişiyi destekliyorum

20 Aralık 2022 Salı, 16:51

Habetürk yazarı Nihal Bengisu Karaca, altılı masanın adayıyla ilgili tartışmalara ilişkin sosyal medya hesabından kendisine gelen bir eleştiri üzerine ilginç bir açıklama yaptı.

Karaca gazeteci Cüneyt Özdemir'in kendisiyle ilgili yaptığı "Nihal Bengüsü Karaca'nın son zamanlarda çaktırmadan veya açıktan nasıl olup da bu kadar Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini anlamaya çalışıyorum" paylaşımı üzerine şöyle yazdı:

"Bengüsü değil Bengisu . Konuşmayı dinleseydiniz altılı masanın önemine dikkat çektiğimi görürdünüz. Haa ama altılı masa demek Kılıçdaroğlu demektir diyorsanız bakın bu anlamlı olur"

"AYDIN MESULİYETİ GEREĞİ İLAN EDİYORUM"

Karaca, bu paylaşımına karşılık bir sosyal medya kullanıcısının "Nihal hanım etrafta sizin Kılıçdaroğlu'nu desteklediginiz algısı var, doğrudur yanlıştır bilemem ama yersiz ve haksız bir algı değil bu" yorumu yapması üzerine de seçimlerdeki tavrının ne olacağını açıkça dile getirdi:

"Ben bu seçimde 6’lı masa kimi aday gösterirse o kişiyi destekliyorum. Aydın mesuliyeti gereği de bunu şimdiden ilan ediyorum. Bekir Ağırdır’ın bilimsel teşhisi “6’lı masanın adayı kazanır” şeklinde. Ben de o kanaatteyim. Adaylar arası hizipçilik yapmak, kavga çıkartmak yanlış."

Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca, yakın zamana kadar AKP'nin sıkı savunucularından biri olarak öne çıkıyordu.