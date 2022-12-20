YSK başkanı, Erdoğan'ın 2023 seçimlerinde 3. kez adaylığına ilişkin çalışma yaptırdı

20 Aralık 2022 Salı, 04:00

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Muharrem Akkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 seçimlerinde yeniden cumhurbaşkanı adayı olup olamayacağı konusunda bir çalışma yaptırdığını açıkladı. Akkaya’nın açıklamalarına yanıt CHP’nin hukukçu milletvekili İbrahim Kaboğlu’ndan geldi.

Erdoğan’ın anayasaya göre aday olup olmamasını değerlendiren Akkaya, “Kendime göre bir çalışma yaptırdım. Kurul üyeleriyle paylaşmadım. Konu YSK önüne gelir gelmez, bakacağız. Belki aday olmaz, belki başka bir şey olur... Cumhurbaşkanı, resmen adaylığa başvurmadan bu konuyu değerlendiremiyoruz” dedi. Akkaya, Erdoğan’ın adaylığıyla ilgili “kanaatinin oluştuğunu” belirtti ancak görüşünü açıklamadı.

ERKEN SEÇİM KOŞULU

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu da katıldığı bir televizyon programında Akkaya’nın açıklamalarıyla ilgili şunları söyledi:

“Bu talihsiz bir açıklama. YSK üyeleri anayasanın açık hükmünü okumuyorsa burada bir siyasal gölgenin altında olduklarını söylemek gerekir. Anayasa madde 102’ye bakınca bunu görürsünüz. ‘Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilir.’ Bu madde 2007’de yazıldı ve ondan sonra hiç değiştirilmedi. Erdoğan iki kere bu fıkraya göre aday oldu. Sonra cumhurbaşkanının üçüncü kez aday olması için Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesi halinde aday olabileceklerini söylediler. Meclis 360 çoğunlukla seçimleri öne alırsa Erdoğan aday olabilir.”