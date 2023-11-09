Nihal Olçok Gelecek Partisi'nden istifa etti

Gelecek Partisi'nin kurucularından olan Nihal Olçok, sosyal medyadan istifa ettiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.11.2023 - 08:55
Nihal Olçok Gelecek Partisi'nden istifa etti
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Gelecek Partisi Yönetim Kurulu üyesi Nihal Olçok, sosyal medya hesabından partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Olçok, paylaşımında "An itibari ile kurucusu olduğum Gelecek Partisi kurucu üyeliğinden istifa ediyorum. Allah selamet versin" ifadelerine yer verdi.


Nihal Olçok Gelecek Partisi istifa

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