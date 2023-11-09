Nihal Olçok Gelecek Partisi'nden istifa etti
Gelecek Partisi'nin kurucularından olan Nihal Olçok, sosyal medyadan istifa ettiğini duyurdu.
Gelecek Partisi Yönetim Kurulu üyesi Nihal Olçok, sosyal medya hesabından partisinden istifa ettiğini duyurdu.
Olçok, paylaşımında "An itibari ile kurucusu olduğum Gelecek Partisi kurucu üyeliğinden istifa ediyorum. Allah selamet versin" ifadelerine yer verdi.
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