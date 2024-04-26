Nihat Hatipoğlu'ndan 'pahalılık' tepkisi: Ahlakımız İslam ahlakıyla örtüşmüyor
İktidara yakınlığıyla bilinen ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, hayat pahalılığının geldiği noktadan şikayet etti. Hatipoğlu, "Kimse alınmasın ama ahlakımız İslam ahlakıyla örtüşmüyor" dedi.
AKP'ye yakınlığıyla bilinen Turkuvaz grubu bünyesindeki Sabah gazetesinin yazarlarından, ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu bugünkü köşesinde hayat pahalılığını ve fahiş fiyat uygulamalarını ele aldı.
"Marketlerde, lokanta ve benzeri mekânlarda baş döndüren pahalılık ve günlük, hatta saatlik oynak fiyatlar hepimizi rahatsız ediyor. Elbette idareciler gereken tedbirleri alıyor ve alacaklar da. Caydırıcı müeyyideler ne yazık ki çoğu kez göz ardı edilemeyen birer çözüm olarak ortada duruyor. Ancak her şeyden önce vicdanen rahatsız olmak gerekiyor" diyen Hatipoğlu, "Bence 'Şu fiyatı koydum, isterse müşteri oturmasın' diyemezsiniz. Eğer bu sektördeyseniz insana en uygun, insaflı ve makul fiyatlarla imkân sunmalısınız. Bunun bir kul hakkı olduğunu bilmeniz gerekir. Tabii vatandaşların da bu astronomik listeye kural, akıl, vicdan çerçevesinde makul, kavgasız gürültüsüz ikazlar yapmaları gerekir" yorumunda bulundu.
Hatipoğlu, yazısının devamında da "Kimse alınmasın ama ahlakımız İslam ahlakıyla örtüşmüyor. Kendimizi iman, akıl, vicdan üçgeninde sorgulamalıyız. Onun için bereket kalmadı, huzur kalmadı. Sevgi azaldı, kavga çoğaldı. Nasipsizlik diz boyu" ifadelerini kullandı.
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