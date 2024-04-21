Cübbeli Ahmet hayat pahalılığını böyle övdü... Sosyal medya bu sözleri konuşuyor: 'Günahlara karşı eğilim azalıyor'

Yayınlanma: 21.04.2024 - 17:16

Güncelleme: 21.04.2024 - 17:17

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, son dönemde kendisini iyiden iyiye hissettiren hayat pahalılığını, seks işçileri üzerinden meşru göstermeye çalıştı.

Ekonominin bozuk olduğunu itiraf eden Cübbeli, bu durumun günahların azalmasına vesile olduğunu, son dönemdeki zamların da günaha girme imkanını zorlaştırdığını öne sürdü.

"GÜNAHLARA KARŞI EĞİLİM AZALIYOR"

Cübbeli, "İçki pahalı, kumar pahalı, zina pahalı. Fahişelerin fiyatını bilmiyorum ama onlara da zam geliyordur herhalde. Senin de bu günaha bulaşma riskin azalıyor. Bu manada iyi bir şey. Günahlara karşı eğilim azalıyor ama imkan azalıyor" sözleriyle son dönemde yapılan zamların kendine göre olumlu yönlerine işaret etti.

Cübbeli'nin bu sözleri sosyal medyada gündem oldu.

"ÇOCUKLAR PROTEİN ALAMIYOR"

Diğer yandan hayat pahalılığının olumsuz yönlerine de kısaca değinen Cübbeli, "Tabi bir yandan da çocuklar protein alamıyor, diğeri zekat veremiyor, öbürü umreye gidemiyor. Fakir fukaranın hali kötüleşiyor. Genel manada hal bu" ifadelerini kullandı.

Cübbeli'nin bu sözleri sosyal medyada gündem oldu.