Nikah şahidi Bakan Nebati: 'Birbirinizin gözlerinin içinde kaybolun'

08 Temmuz 2022 Cuma, 13:31

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin oğlu Murat Büyükekşi ile Selma-Servet Öztürk’ün kızları Ece Öztürk evlendi.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun kıydığı nikahın şahitliğini Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ekonomi eski Bakanı Nihat Zeybekçi, Aile ve Sosyal Politikalar eski Bakanı Sema Ramazanoğlu, AKP Genel Başkanvekili Prof. Numan Kurtulmuş ile Ziylan Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ziylan yaptı.

Dünya gazetesinden Vahap Munyar'ın yazısına göre, Nebati, Ece ile Murat çiftine "Hep birbirinize bakın. Birbirinizin gözlerinin içinde kaybolmaya devam edin" dedi. "Hayatın bize öğrettiği inişler, çıkışlar vardır" ifadelerini kullanan Nebati, böyle durumlarda ise 'namaz kılma' tavsiyesinde bulundu.

Munyar'ın "Gözlerinizin içinde kaybolmayı sürdürün sinirlenince namaz kılın" başlıklı yazısı şöyle:

"Nebati, Ece-Murat Büyükekşi çiftine tavsiyelerini dile getirip, evlilik cüzdanını Prof. Kurtulmuş’a aktaracağını belirtip, söz şöyle girdi:- Bu düğünün hazırlıkları Mehmet Büyükekşi’nin evinde mi, bizim evde mi oldu tam anlayamadım. Çünkü ben sağdıcın babasıyım.

Nebati’nin bu sözleri üzerine dostları, arkadaşları tempo tuttu

:- Sıra Süleyman’a (Nebati) geldi… Evlilik sırası Süleyman’da…

Nureddin Nebati, tutulan tempoya katıldı:

- İnşallah, hayırlısıyla… Sıra onda demektir…

Ece-Murat Büyükekşi çiftine ilk tavsiyesini ortaya koydu:

- Önce Allah’ın bizler için belirlediği “Evlenin, çoğalın” dediği kuralı yerine getireceksiniz inşallah.

Sevgiyi, saygıyı birbirlerinden eksiltmemeleri uyarısında bulundu:

- Birbirinizi şu anda sevdiğiniz gibi sevmeye devam edin. Bir yastıkta kocarken bol bol çocuk yapın.

Hayatın hep nişanlılığın, evliliğin ilk günlerindeki gibi geçmediğini vurguladı:

- Hayatın bize öğrettiği inişler, çıkışlar vardır. Böyle anlarda abdestiniz varsa iki rekat namaz kılın. Yoksa abdest alıp namaza durun ki sinirleriniz yatışsın, sakinleşin.

Nebati, gülümseyerek sözü gözlere taşıdı:

- Şu anda birbirinizin gözlerinin içinde kayboluyorsunuz. Çünkü, birbirinizi çok seviyorsunuz. Gözlerinizdeki ışık, aşk hiç azalmasın.

Ardından ekledi:

- Hep birbirinize bakın. Birbirinizin gözlerinin içinde kaybolmaya devam edin. Bunu yaparken ailelerinizi, büyüklerinizi asla unutmayın.

Nebati, tavsiyelerini tamamladıktan sonra evlilik cüzdanını Prof. Numan Kurtulmuş’a uzattı. Prof. Kurtulmuş, geline döndü:- Ben evlilik cüzdanı kaybetmiş bir kişi olarak, bunu en iyi senin koruyacağına, saklayacağına inanıyorum. Evlilik cüzdanınız sana emanet.

Ece-Murat Büyükekşi çiftine mutluluklar diliyorum…"