Nisa Çaydan'ın 'yandaş mahalleyi' karıştıran fotoğrafı... Sevgilisi AKP'li Furkan Bölükbaşı 'liste' paylaştı!

AKP'nin sosyal medyada önde gelen isimlerinden Furkan Bölükbaşı, sevgilisi Nisa Çaydan'ın bir paylaşımını alıntılayan gazeteciye ateş püskürdü. Bölükbaşı, ardından "Namuslu bir kadının namusuna 'ar damarı çatlamış utanmaz' denilerek dil uzatılmasını beğenen erkek gazetecilerin listesi" diyerek iktidara yakın gazetecilerin de aralarında bulunduğu birçok ismi hedef gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.02.2024 - 10:25
Nisa Çaydan'ın 'yandaş mahalleyi' karıştıran fotoğrafı... Sevgilisi AKP'li Furkan Bölükbaşı 'liste' paylaştı!
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Yaptığı kışkırtıcı ve hedef gösterici paylaşımlarıyla sosyal medyada iktidarın önde gelen isimlerinden biri haline gelen Furkan Bölükbaşı, sevgilisi olarak bilinen Nisa Çaydan'ın bir paylaşımına yapılan eleştiriye sinirlendi.

Nisa Çaydan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünden birkaç gün önce "Bu bölgede ciddi sorunlar var fakat 'Burada devlet yok' ifadesini kurmak, oldukça kötümser bir yaklaşım olur. Bugün açılan 400 Yataklı Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ettim. Aklıma 'Babalar sözünü tutar' cümlesi geldi. Duygulanmamak elde değil" paylaşımını yapmış, söz konusu paylaşım gündem olmuştu.

"HASTANENİN KOMODİNİNE OTURUP POZ VERSİN..."

Tepkilere yol açan paylaşımı alıntılayan isimlerden biri de, Yeni Şafak'ta çalışan gazeteci Şefika Nur Çiftçi oldu.

Çiftçi, Çaydan'ın paylaşımını alıntılayıp şu yorumu yaptı:

"Etkileşim uğruna beslediğiniz bu ar damarı çatlamış kişiler, size oy ya da sempati kazandırmıyor. Değil bir gazeteci, kimseyi tanımıyorum ki deprem bölgesinde yapılan hastanenin gitsin de komodinine oturup poz versin ve paylaşsın. Utanmaz."

"GÜN GELECEK HESAPLAŞILACAK"

Çiftçi'nin söz konusu tepki paylaşımını, aralarına iktidara yakın gazetecilerin de dahil olduğu çok sayıda isim beğendi ve paylaştı.

AKP'li Furkan Bölükbaşı ise kişisel hesabından yaptığı paylaşımla, söz konusu paylaşımı beğenenlere sert tepki gösterdi ve tehdit etti.

Bölükbaşı, "Namuslu bir kadının namusuna dil uzatılmasını alkışlayan, beğenen, destekleyen, arka çıkan herkesi hafızama kaydettiğimi bildirmek isterim. Benim hafızam kuvvetlidir, asla unutmam. Gün gelecek elbette hesaplaşılacak. Beni neyle tehdit ettiğiniz de zerre kadar umrumda değil" dedi.

BEĞENEN İSİMLERİ LİSTE YAPTI

AKP'li Bölükbaşı, ardından o isimleri liste halinde paylaştı.

Bölükbaşı şu ifadeleri kullandı:

"Namuslu bir kadının namusuna 'ar damarı çatlamış utanmaz' denilerek dil uzatılmasını beğenen erkek gazetecilerin listesi:

Ersin Çelik - Yeni Şafak

Ömer Faruk Sarımermer - Türkmedya

Muhammed Çınık - Beyaz TV

Ali Macit - Halk TV

Yusuf Tunçer - Aydınlık

Kaan Arslan - Aydınlık

Sernur Yassıkaya - Yeni Şafak

Nadir Temeloğlu - Aydınlık

Yunus Göksu - TRT Müzik

İsmail Halis

Mahmud Hüdayi Uysal - Yeni Şafak

Gaffar Yakınca"


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