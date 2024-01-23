Kavgaya tutuştular: Özgür Demirtaş'tan Furkan Bölükbaşı'na yanıt

Yayınlanma: 23.01.2024 - 18:51

Güncelleme: 23.01.2024 - 18:51

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın 'Aktrol' dediği Furkan Bölükbaşı’na sosyal medya üzerinden verdiği yanıt gündem oldu.

Ekonomist Demirtaş, 'Aktrol' olarak nitelendirdiği Furkan Bölükbaşı'nın kendisi hakkındaki sosyal medya paylaşımına yanıt verdi.

Temmuz 2016'da 15 bin dolardan pahalı bir saatle fotoğraf çektirdiğini ve standart bir öğretim üyesi maaşıyla bu saati nasıl aldığını soran Bölükbaşı'na yanıt veren Demirtaş, ABD'de finans profesörlerinin aldığı maaşlardan bahsetti.

"Sen daha saksıda fetöcü Trol olarak yetiştirilirken ben ABD'de profesörlük yapıyordum" diyen Demirtaş, şöyle yazdı:

"Sen bilmezsin şimdi: ABD'de finans profesörleri 300-600 bin dolar arası alır. Yani geçtim kıytırık bir saati, bir düzine trolü satın alıp kapının önüne bağlayacak kadar."