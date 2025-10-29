Cumhuriyet Gazetesi Logo
NTV’de işten atılan Hüseyin Günay: 'Malum olayın kitabını hazırlıyorum'

NTV’de işten atılan Hüseyin Günay: 'Malum olayın kitabını hazırlıyorum'

29.10.2025 16:39:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
NTV’de işten atılan Hüseyin Günay: 'Malum olayın kitabını hazırlıyorum'

Beyaz Saray'daki Netanyahu–Trump görüşmesi sırasında, habersiz kayda alınan konuşması sonrası işine son verilen gazeteci Hüseyin Günay, süreci kitaplaştırmak için yayınevleriyle görüştüğünü belirtti. Günay, “Söyleyecek, anlatacak çok şey var” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun geçen ay Beyaz Saray’daki görüşmesi sırasında, Beyaz Saray binası önünde NTV Washington Temsilcisi Hüseyin Günay’ın bir başka basın mensubuyla sohbeti sosyal medyada gündem olmuştu.

Sohbette Günay, toplantının Türkiye açısından “iyi geçmediğini” belirterek, Türkiye’ye F-35 savaş uçağı satışının Rusya’dan doğalgaz alımının durdurulmasına bağlı olduğuna dikkat çekti ve “Türkiye bu görüşmeden hiçbir şey kazanmadı” ifadelerini kullandı. 

Küfürlü sözlerin de bulunduğu bu konuşmaların ardından NTV yönetimi, Hüseyin Günay’ın işine son vermişti. 

Hüseyin Günay bugün yaptığı açıklamada, olayın perde arkasını bir kitapta anlatacağını duyurdu. Günay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Malum olayın kitabını yazıp perde arkasını anlatmak için Türk/yabancı yayınevleri ile görüşüyorum. Söyleyecek, anlatacak çok şey var!!!" dedi.

Günay'ın paylaşımı şöyle:

"Selamlar, herkese kolay gelsin.

Tebrik mesajlarınız için çok teşekkür ederim, oğlumuz Atlas’la aşk yaşıyoruz:) İsteyen herkesin evlat sevgisini tatmasını dilerim.

Ayrıca, destek mesajlarınız için minnettarım. Güç verdiler.

Malum olayın kitabını yazıp perde arkasını anlatmak için Türk/yabancı yayınevleri ile görüşüyorum. Söyleyecek, anlatacak çok şey var!!!

Gazetecilik yapmaya doğru bildiğimi anlatmaya devam edeceğim."

Image

İlgili Konular: #NTV

İlgili Haberler

NTV muhabirinin o görüntüleri gündem oldu: 'Açıklama' geldi
NTV muhabirinin o görüntüleri gündem oldu: 'Açıklama' geldi NTV Washington Temsilcisi Hüseyin Günay’ın bir başka basın mensubuyla sohbeti sırasında ABD merkezli Associated Press (AP) kamerasına yansıyan sözleri gündem oldu. Olay sonrası Günay sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Özgür Özel merkez medyaya meydan okudu: 'NTV inat etti' boykot listesine girdi
Özgür Özel merkez medyaya meydan okudu: 'NTV inat etti' boykot listesine girdi CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iki milyonun üzerinde yurttaşın katıldığı Maltepe Mitingi'ni görmeyen merkez medyaya meydan okudu. Özel, boykot listesini yeniledi. Özel'in çağrısı sonrası Habertürk, miting alanından canlı yayın verdi.
Hüseyin Günay kimdir? NTV Washington Temsilcisi Hüseyin Günay kaç yaşında, nereli?
Hüseyin Günay kimdir? NTV Washington Temsilcisi Hüseyin Günay kaç yaşında, nereli? NTV'nin Washington temsilcisi Hüseyin Günay: “Erdoğan-Trump görüşmesi ile gündeme geldi. Hüseyin Günay kimdir? NTV Washington Temsilcisi Hüseyin Günay kaç yaşında, nereli?