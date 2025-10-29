NTV’de işten atılan Hüseyin Günay: 'Malum olayın kitabını hazırlıyorum'

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun geçen ay Beyaz Saray’daki görüşmesi sırasında, Beyaz Saray binası önünde NTV Washington Temsilcisi Hüseyin Günay’ın bir başka basın mensubuyla sohbeti sosyal medyada gündem olmuştu.

Sohbette Günay, toplantının Türkiye açısından “iyi geçmediğini” belirterek, Türkiye’ye F-35 savaş uçağı satışının Rusya’dan doğalgaz alımının durdurulmasına bağlı olduğuna dikkat çekti ve “Türkiye bu görüşmeden hiçbir şey kazanmadı” ifadelerini kullandı.

Küfürlü sözlerin de bulunduğu bu konuşmaların ardından NTV yönetimi, Hüseyin Günay’ın işine son vermişti.

Hüseyin Günay bugün yaptığı açıklamada, olayın perde arkasını bir kitapta anlatacağını duyurdu. Günay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Malum olayın kitabını yazıp perde arkasını anlatmak için Türk/yabancı yayınevleri ile görüşüyorum. Söyleyecek, anlatacak çok şey var!!!" dedi.

Günay'ın paylaşımı şöyle:

"Selamlar, herkese kolay gelsin.

Tebrik mesajlarınız için çok teşekkür ederim, oğlumuz Atlas’la aşk yaşıyoruz:) İsteyen herkesin evlat sevgisini tatmasını dilerim.

Ayrıca, destek mesajlarınız için minnettarım. Güç verdiler.

Malum olayın kitabını yazıp perde arkasını anlatmak için Türk/yabancı yayınevleri ile görüşüyorum. Söyleyecek, anlatacak çok şey var!!!

Gazetecilik yapmaya doğru bildiğimi anlatmaya devam edeceğim."