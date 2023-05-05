Nurettin Canikli'nin gücü nereden geliyor? Metin Cihan Cumhuriyet TV'de anlattı: 'Bir suç şebekesiyle karşı karşıyayız'

Yayınlanma: 05.05.2023 - 16:41

Güncelleme: 05.05.2023 - 16:54

Giresun'da Rabia Naz Vatan'ın şüpheli ölümü, yolsuzluk, yargıya müdahale gibi pekçok iddia ile anılan Canikli soyadı şimdi de kadına şiddet ve 2 yaşındaki çocuğu alıkoyma ile gündemde. Daha önce eşine şiddet uyguladığını gösteren görüntülerle gündeme gelen Nurettin Canikli'nin yeğeni Kemal Canikli'nin şimdi de 2 yaşındaki çocuğunu kaçırdığı ve annesiyle görüştürmediği belirtiliyor.

Rabia Naz Vatan'ın şüpheli ölümünden sonra Canikli ailesi ile ilgili dosyaları yakından takip eden Metin Cihan Cumhuriyet TV'ye konuştu. "Bir suç şebekesi ile karşı karşıyayız" diyen Cihan, Nurettin Canikli'yi Rabia Naz Vatan'ın şüpheli ölümünden sonra baba Şaban Vatan'ın iddialarını araştırdıktan sonra tanıdığını belirtti.

Baba Şaban Vatan'ın Canikli'nin cinayeti örtbas ettiği iddiasını hatırlatan Cihan, "Ben 'Siz bu işin içinde misiniz?' diye sorduğumda cevap vermeyerek beni engelledi ve daha sonra sosyal medyada olayla ilgisi varsa dokunulmazlığının kaldırılmasını talep ettiği bir mesaj paylaşıp ardından o mesajı sildi" dedi.

"Canikli dosyası" adını verdiği araştırmalarda devletin hortumlandığına şahit olduğunu belirten Cihan, "Aslında aile fertlerinden birinin ama sadece bir aile üyesi değil bütün politik işleri yürüten, AK Parti ilçe yöneticiliği yapan, o dönemde Canikli'nin TMSF organizasyonunun başına yerleştirdiği yeğeninin Whatsapp yazışmaları bana ulaştı. Bir soyguna tanık oldum, devletin içinin boşaltıldığına tanık oldum" dedi.

CANİKLİ İLE İLGİLİ SÜREÇ NEREDE TIKANIYOR?

Şimdi de ailenin gelinlerinden birinin mağdur olduğunu ve kendisine ulaştığını söyleyen Cihan, "Kemal Canikli boşanma aşamasındayken 2 yaşındaki çocuğu alıyor, annesiyle telefonda bile görüştürmüyor. İçişleri Bakanı da dahil olmak üzere bunu öğrenenler 'böyle şey olmaz, engelleriz' diyor ama sonunda hep bir yerde takılıyor, devamı gelmiyor" ifadelerini kullandı. Birkaç yıldır sürecin nerede tıkandığını anlamaya çalıştığını söyleyen Cihan, Rabia Naz'ın ölümünde de çok etkili insanların devreye girdiğini, çok defa umutlandıklarını, İçişleri Bakanı'nın bunu mutlaka çözeceklerini söylediğini ama daha sonra bir televizyon programında "Vallahi bir şey bulamadık" diyerek kendisini geri çektiğini hatırlattı. Yargı sürecinde de zaman zaman umut verici gelişmeler olduğunu belirten Cihan, sürecin bir şekilde tıkandığının altını çizdi.

CANİKLİ İLE ERDOĞAN ARASINDA NASIL BİR BAĞ VAR?

Belgelerin ortaya döküldüğünü ama Canikli'nin sessiz kalıp "Hiçbir şey yapamazlar" dediğini belirten Cihan, "Bence doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesi ile hem yakınlık, hem ortaklık hem de kasası olma durumu var. Zaten mali suçları kılıfına uydurma uzmanlık alanı. Erdoğan'ın Belediye Başkanlığı döneminden beri gelen böyle bir ilişkileri var. Bu da onu herhalde vazgeçilmez kılıyor" dedi. Canikli'nin milletvekilliği dokunulmazlığından öte bir dokunulmazlığı olduğunu söyleyen Cihan, "Politik olmayan, daha mafyatik ilişkilerle açıklanabilecek bir güvencesi var diye düşünüyorum. Erdoğan Nurettin Canikli'yi hep korur. Neden koruduğunu siyasi nedenlerle açıklayamıyoruz. Demek ki başka sebepler var" ifadelerini kullandı.