O anlar kamerada: AKP'liler iftarda birbirine girdi

O anlar kamerada: AKP'liler iftarda birbirine girdi

16.03.2026 10:18:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
O anlar kamerada: AKP'liler iftarda birbirine girdi

Kocaeli'de AKP İl Başkanlığının iftar programının çıkışında, partinin gençlik kollarının eski ve yeni yönetimi arasında arbede yaşandı.

AKP Kocaeli İl Başkanlığı tarafından organize edilen iftar programı sofrasında partililer arasında gerginlik meydana geldi. AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın da katıldığı programda, salon çıkışında tansiyon aniden yükseldi.

Partinin İl Gençlik Kolları’nın eski yöneticileri ile mevcut yönetimde yer alan isimler arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple sözlü tartışma başladı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine taraflar arasında itiş kakış yaşandı.

Araya giren diğer teşkilat üyelerinin müdahalesiyle gerginlik büyümeden yatıştırılmaya çalışıldı. Yaşanan arbede, protokol üyelerinin ve partililerin şaşkın bakışları arasında sona erdi. 

'GENÇLİK ENERJİSİ' DEDİ

Olayların gündem olması üzerine AKP Eski İl Gençlik Kolları Baki Özdemir açıklama yaptı. Özdemir, açıklamasında "AK Parti teşkilat iftarımızın çıkışında yaşanan hadiselerle ilgili kamuoyunda yaşanan bilgi kirliliğinin önüne geçmek adına bilgilendirme yapma gereksinimi duyulmuştur. Gençler arasında bireysel yaşanan tartışmalar gençliğin enerjisiyle son derece normaldir. Bu gibi durumların asılsız iddia ve bilinçsiz davranışlarla hiçbir aile babasının itibar suikastine çevrilmesine müsaade edilmemelidir" dedi. Özdemir,  ​"Arkadaşlarımız sükunetli bir şekilde bekleyip değerlendirmelerini yapıp bütün meselelerini konuşarak çözme olgunluğuna sahiptir. Geçmiş dönem gençlik kolları başkanı olarak gerektiği yerde gençlere abilik yapmasını da biliriz. Olayların tek taraflı yaşanmış bir gerginlik olmadığı aşikardır. Çarpıtılarak, bilgi kirliliğine sebebiyet verenlerin adalet karşısında takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı. 

