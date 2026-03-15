ASAL Araştırma'dan dikkat çeken anket... Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu nedir?

ASAL Araştırma'nın 13-21 Şubat tarihleri arasında 26 ilde ve toplam 2 bin 15 katılımcıyla gerçekleştirdiği araştırma, Türkiye'nin en önemli sorununun ekonomi olduğunu ortaya koymuştu.

Bu araştırmanın "Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu nedir?" başlıklı alt çalışmasının verileri de kamuoyu ile paylaşıldı.

Katılımcılara göre; ülkenin en önemli ekonomik sorunu yüzde 26'lık oranla gıda fiyatlarındaki artış oldu.

Listede bunu yüzde 14.5 ile kira ve konut fiyatlarındaki artış ile yüzde 11.4'le enflasyonun yüksekliği izledi.

İşte Türkiye'nin en önemli ekonomik sorunları:

*Gıda fiyatlarındaki artış: %26.0

*Kira ve konut fiyatlarındaki artış:%14.5

*Enflasyonun yüksekliği: %11.4

*Elektrik, su ve doğalgaz fiyatlarının yüksekliği: %9.0

*İşsizlik: %7.2

*Gelir dağılımı adaletsizliği: %6.6

*Ekonomi yönetimi:%4.8

*Akaryakıt fiyatlarının yüksekliği: %4.3

*Cari açık:%3.2

*Türk lirasının değer kaybı: %2.0

*Faizlerin yüksekliği: %1.5

*Liyakatsizlik:%1.5

*Kamuda israf: %1.4

*Diğer: %1.8

*Sorun yok: %2.0

*Fikrim yok/Cevap yok:%2.8