15.03.2026 14:57:00
ASAL Araştırma'dan dikkat çeken anket... Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu nedir?

ASAL Araştırma'nın "Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu nedir?" başlıklı anket sonuçları dikkat çekti. İlk sırada gıda fiyatlarında artış yer aldı.

ASAL Araştırma'nın 13-21 Şubat tarihleri arasında 26 ilde ve toplam 2 bin 15 katılımcıyla gerçekleştirdiği araştırma, Türkiye'nin en önemli sorununun ekonomi olduğunu ortaya koymuştu.

Bu araştırmanın "Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu nedir?" başlıklı alt çalışmasının verileri de kamuoyu ile paylaşıldı.

Katılımcılara göre; ülkenin en önemli ekonomik sorunu yüzde 26'lık oranla gıda fiyatlarındaki artış oldu.

Listede bunu yüzde 14.5 ile kira ve konut fiyatlarındaki artış ile yüzde 11.4'le enflasyonun yüksekliği izledi.

İşte Türkiye'nin en önemli ekonomik sorunları:

*Gıda fiyatlarındaki artış: %26.0

*Kira ve konut fiyatlarındaki artış:%14.5

*Enflasyonun yüksekliği: %11.4

*Elektrik, su ve doğalgaz fiyatlarının yüksekliği: %9.0

*İşsizlik: %7.2

*Gelir dağılımı adaletsizliği: %6.6

*Ekonomi yönetimi:%4.8

*Akaryakıt fiyatlarının yüksekliği: %4.3

*Cari açık:%3.2

*Türk lirasının değer kaybı: %2.0

*Faizlerin yüksekliği: %1.5

*Liyakatsizlik:%1.5

*Kamuda israf: %1.4

*Diğer: %1.8

*Sorun yok: %2.0

*Fikrim yok/Cevap yok:%2.8

Anketin nerede yapıldığı merak konusu oldu: AKP'den 'CHP'yle 10 puan fark' iddiası! AKP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, yapılan anketlere göre partisinin CHP'nin 10 puan önünde olduğunu iddia etti.
Gündemar'ın son seçim anketinde çarpıcı sonuç... CHP ile AKP arasındaki fark dikkat çekti! Gündemar Araştırma Şirketi'nin Şubat ayı genel seçim anketine göre, CHP Türkiye'nin birinci partisi olmayı sürdürüyor. Ankete göre CHP yüzde 32.7'lik oy oranına sahip olurken, AKP yüzde 29.8 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı.
ASAL Araştırma anketi yayımlandı: Türkiye'nin en büyük sorunu ekonomi! ASAL Araştırma’nın 26 ilde gerçekleştirdiği son anket çalışması, Türkiye’nin öncelikli gündem maddelerini belirledi. Katılımcıların büyük çoğunluğu en önemli sorun olarak ekonomi ve hayat pahalılığını işaret ederken, adalet, işsizlik ve eğitim sistemi de listede üst sıralarda yer aldı.