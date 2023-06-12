O görüntü gündem olmuştu... İstanbul Valisi Davut Gül'den 'kumanya' açıklaması

İstanbul Valisi Davut Gül, Twitter'da paylaşılan ve polislere dağıtıldığı iddia edilen kumanyayla ilgili açıklama yaptı. Gül, görüntülerin doğru olmadığını öne sürerek, dağıtılan kumanyayı paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.06.2023 - 14:07
O görüntü gündem olmuştu... İstanbul Valisi Davut Gül'den 'kumanya' açıklaması
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İstanbul Valisi Davut Gül, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde görevli polislere dağıtıldığı iddia edilen kumanyayla ilgili açıklama yaptı. Gül, söz konusu görüntülerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Vali Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "10 Haziran 2023 tarihinde ilimizde gerçekleştirilen UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında görevli personellerimizin kumanyaları ile ilgili bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüler gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

"KUMANYALARIMIZ GÖRSELDEKİ GİBİDİR"

Gül, kumanyada yer alan yiyeceklerin yer aldığı iki fotoğrafı da paylaşımına ekleyerek, "İki öğün halinde dağıtımı yapılan kumanyalarımız görseldeki gibidir" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Twitter'da "Polis mevzuat" adlı bir hesap, polislere verilen kumanyayı, “Polise verilen değer! Şampiyonlar ligi finali etkinliklerinde sabah 8’den görev alan emniyet personeline verilen kumanya yazık. Millet eğlenirken onlar için görev alan emniyet personeline verilen değer. Yazık çok yazık. Görev saati 08:00-23:00 iki sandviç kraker meyve suyu vs.” notuyla paylaşmıştı.


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