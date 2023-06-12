Kavgayı ayırmaya gelen polislere saldırı: 2'si polis 3 yaralı
Bursa’nın İnegöl ilçesi Yeni Mahallede meydana gelen olayda 1 kişi kırılan şişe camıyla, 2 polis ise darp sonucu yaralandı.
Yeni Mahalle Albayrak caddesi üzerinde bulunan parkta, gece 01.00 sıralarında 2 grup arasında oturma yeri kavgası çıktı. Kavga ihbarına gelen polis ekipleri, tarafları ayırmak için müdahale etti.
Müdahalede polis ekipleri saldırıya uğradı. Kavgada Aziz İ. (26) kırılan şişe camıyla yaralanırken, Ç.A. ve F.T. isimli polis memuru ise darp sonucu yaralandı.
GÖZALTINA ALINDILAR
3 yaralı da olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polise saldıran Muhammed M.(27) ve Rüstem M.(28) isimli şahıslar gözaltına alındı.
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