Eşine saldırıp polise direnen zanlı 'firari' çıktı

İzmir’in Bornova ilçesinde eşine şiddet uygulayan bir erkek polis ekiplerine ikna olmamakta direndi. Daha sonra ekipler tarafından yapılan GBT sorgusuna zanlının 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu anlaşıldı.

İHA
Yayınlanma: 12.06.2023 - 09:30
Eşine saldırıp polise direnen zanlı 'firari' çıktı
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Bornova ilçesinde bulunan bir AVM’de 10 Haziran günü bir erkeğin bir kadını darbettiğini gören çevredeki yurttaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, eşine şiddet uygulayan M.Y.’yi sakinleştirmeye çalıştı. O sırada saldırgan polislerin üstünü yürüyerek küfürler savurunca ekipler M.Y.’yi gözaltına almak istedi.

POLİSE DE DİRENDİ

Polislere teslim olmamakta direnen zanlı, biber gazının kullanılmasının ardından etkisiz hale getirildi. O anlar AVM’de bulunan yurttaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Öte yandan, ekipler tarafından gözaltına alınan M.Y.’nin ‘kasten adam öldürme ve silahla yağma’ suçlarından 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.


zanlı firari

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