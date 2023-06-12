Eşine saldırıp polise direnen zanlı 'firari' çıktı
İzmir’in Bornova ilçesinde eşine şiddet uygulayan bir erkek polis ekiplerine ikna olmamakta direndi. Daha sonra ekipler tarafından yapılan GBT sorgusuna zanlının 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu anlaşıldı.
Bornova ilçesinde bulunan bir AVM’de 10 Haziran günü bir erkeğin bir kadını darbettiğini gören çevredeki yurttaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, eşine şiddet uygulayan M.Y.’yi sakinleştirmeye çalıştı. O sırada saldırgan polislerin üstünü yürüyerek küfürler savurunca ekipler M.Y.’yi gözaltına almak istedi.
POLİSE DE DİRENDİ
Polislere teslim olmamakta direnen zanlı, biber gazının kullanılmasının ardından etkisiz hale getirildi. O anlar AVM’de bulunan yurttaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Öte yandan, ekipler tarafından gözaltına alınan M.Y.’nin ‘kasten adam öldürme ve silahla yağma’ suçlarından 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bungee Jumping yaparken ip koptu
- İmamoğlu'ndan 'adaylık' açıklaması!
- Erdoğan'dan kurmaylarına talimat
- THY'den acil iniş: Fenalaşan çocuk yaşamını yitirdi
- Suudi kulüplerinin parasının kaynağı belli oldu
- Fatih Altaylı: 'Boğaziçili bakan bulamayacağız...'
- CNN TÜRK muhabiri Damla Uğurtürk'ü öpmelere doyamadılar!
- Boğaz geçişlerinde yeni düzenleme
- Mehmet Şimşek ne yapmalı? 3 farklı senaryo
- Yandaş Akit yazarından AKP'den istifa eden Kılıç'a tepki