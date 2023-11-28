O görüntülere İde’den açıklama geldi: ‘Uçağın asıl öyküsü…’

Yayınlanma: 28.11.2023 - 11:37

Güncelleme: 28.11.2023 - 11:37

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın müşavirliğini görevini yürütürken 3 hafta önce görevinden ayrılan Murat İde ile özel kalem müdürü Esma Bekar'ın özel bir uçakta bulundukları görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.

İde, söz konusu görüntülere sosyal medya hesabından açıklama getirdi.

İde'nin yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Seçimde bazen günde 4 ile gidilir. Bu yüzden özel uçak mecburiyettir. O uçağın asıl öyküsü ise bu yorgunluklardır. Araya Selanik Türküsü sıkıştırmışız.‘Yalan,iftira ve dedikoduya karşı durup’, kötülüğe aşıyla-işiyle bedel ödemiş biri olarak, kendimi çok iyi hissediyorum. O kadar."