'Silahlı kişileri derhal toplayın' dedi, İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi... İYİ Partili vekil olayın neresinde?

İYİ Partili Gürman'ı etiketleyerek evlerinin önünde silahlı kişilerin olduğunu söyleyerek "Silahlı kişileri toplayın" çağrısı yapan A.Y.'nin üç suçtan arandığı, şu anda da yurt dışında olduğu tespit edildi.

AA
Yayınlanma: 27.11.2023 - 10:13
'Silahlı kişileri derhal toplayın' dedi, İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi... İYİ Partili vekil olayın neresinde?
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A.Y isimli bir kişi, X sosyal medya hesabından İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürman'la ilgili yaptığı paylaşımlarında, "Silahlı kişiler Bağcılar'daki evimizin etrafında dolaşıyor, devlete çağrı yapıyorum mücadele edin yoksa savaşı bırakıp Türkiye'ye ineceğim son çağrımdır. Silahlı kişileri derhal toplayın son çağrımdır. Tüm devlet kurumlarına sesleniyorum son çağrımdır" ifadelerini kullandı.

Bu paylaşım üzerine Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. İstanbul Valiliği tarafından paylaşıma dair yapılan açıklamada, kimliği ve adres bilgileri incelenen A.Y.'nin 3 suç kaydının bulunduğu ve başka suçlardan da arandığına yer verildi.

Valilik açıklamasında ayrıca "Şahsın evinde, ailesiyle yapılan görüşmede ise şahsın ülke dışında olduğu bilgisi alınmıştır. Ayrıca şahsın ikametinin çevresinde, sosyal medya paylaşımına konu olan herhangi bir güvenlik tehdidinin bulunmadığı da tespit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.


Mehmet Mustafa Gürban İyi Parti

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