'Silahlı kişileri derhal toplayın' dedi, İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi... İYİ Partili vekil olayın neresinde?

Yayınlanma: 27.11.2023 - 10:13

Güncelleme: 27.11.2023 - 10:43

A.Y isimli bir kişi, X sosyal medya hesabından İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürman'la ilgili yaptığı paylaşımlarında, "Silahlı kişiler Bağcılar'daki evimizin etrafında dolaşıyor, devlete çağrı yapıyorum mücadele edin yoksa savaşı bırakıp Türkiye'ye ineceğim son çağrımdır. Silahlı kişileri derhal toplayın son çağrımdır. Tüm devlet kurumlarına sesleniyorum son çağrımdır" ifadelerini kullandı.

Bu paylaşım üzerine Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. İstanbul Valiliği tarafından paylaşıma dair yapılan açıklamada, kimliği ve adres bilgileri incelenen A.Y.'nin 3 suç kaydının bulunduğu ve başka suçlardan da arandığına yer verildi.

Valilik açıklamasında ayrıca "Şahsın evinde, ailesiyle yapılan görüşmede ise şahsın ülke dışında olduğu bilgisi alınmıştır. Ayrıca şahsın ikametinin çevresinde, sosyal medya paylaşımına konu olan herhangi bir güvenlik tehdidinin bulunmadığı da tespit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.