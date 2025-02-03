MHP'li Grup Başkanvekili terör örgütü PKK lideri Öcalan'a 'Sayın' dedi
Çorum İl Genel Meclisi Şubat ayı toplantısında MHP Grup Başkanvekili Selim Dölcü, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’dan 'Sayın Öcalan' diye bahsetti.
İl Özel İdaresi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen oturumda, CHP Grup Başkanvekili Sadettin Akgül, "Atatürk'ün askerleriyiz" diyen subayların ordudan ihraç edilmesini eleştirerek, Abdullah Öcalan’ın meclise getirilmek istenmesine tepki gösterdi.
Bu sözler üzerine MHP Grup Başkanvekili Selim Dölcü, Sadettin Akgül’e yanıt verirken Abdullah Öcalan’dan "Sayın Öcalan" diye bahsetti.
Dölcü’nün bu ifadesi meclis salonunda dikkat çekti. Daha sonra Dölcü, dil sürçmesinden dolayı bu ifadeyi kullandığını söyledi.
Etiketler: #Abdullah Öcalan #askerler #dil sürçmesi
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