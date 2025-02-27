Öcalan’ın çağrısının ardından: Terör örgütü YPG’den ilk açıklama!

Yayınlanma: 27.02.2025 - 19:30

Güncelleme: 27.02.2025 - 20:23

Terör örgütü PKK’nin lideri Abdullah Öcalan'ın yaptığı silah bırakma ve örgütü feshetme çağrısına PKK'nin Suriye kolu YPG’nin lideri Salih Müslim'den ilk açıklama geldi.

Terör örgütü YPG/PYD'nin kırmızı bültenle aranan lideri Salih Müslim, Al Arabiya’ya yaptığı açıklamada "Abdullah Öcalan'ın açıklamalarına katılıyoruz. Siyasi bir grup olarak faaliyet göstermemize izin verilirse silah bırakacağız” ifadelerini kullandı.

Müslim ‘PKK’nin alacağı karara göre hareket edeceklerini’ belirtti.

Terör örgütü YPG'nin basın sorumlusu Siyamend Eli ise MA'ya yaptığı değerlendirmede "Bu çağrı Türkiye halkları başta olmak üzere bölgedeki tüm halkların barış içerisinde yer almasına ve söz hakkına sahip olmasına yol açacaktır" dedi.

Eli "Askeri güçller ve Kuzey ve Doğu Suriye'nin çocukları olarak, bu mesaj bizim için büyük bir öneme sahiptir. Bu mesaj, bu savaşı durdurmaya dönük bir mesajdır" ifadelerini kullandı.

MAZLUM ABDİ: MESAJ BİZİ KAPSAMIYOR

Rudaw'ın aktardığına göre, terör örgütü PKK'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'nin yöneticisi "Şahin Cilo" ya da "Mazlum Kobani" kod adlarıyla bilinen Ferhat Abdi Şahin de Öcalan'ın çağrısının ardından yaptığı açıklamada "Bizim tutumumuz olumludur. Bu bir barış meselesidir” dedi. Abdi "Sayın Öcalan'ın çağrısı PKK'yeydi, PKK gerillalarınaydı. Doğrudan bizim bölgemiz için değildi. Güney Kürdistan'a ve diğer her yere gönderdiği mesajı bize de gönderdi" ifadelerini kullandı.

ÖCALAN'IN NOTU

DEM Parti'nin İmralı heyetinde yer alan Sırrı Süreyya Önder, Öcalan'ın çağrısının okunmasının ardından, notunu paylaşmıştı. Öcalan'ın notunda "Bu perspektifi ortaya koyarken şüphesiz silahların bırakılması ve PKK'nin kendini feshi, demokratik siyaset ve hukuki boyutun tanınmasını gerektirir" ifadeleri yer alıyordu.

NE OLMUŞTU?

Bugün 7 kişilik İmralı heyeti, İmralı’da tutuklu bulunan PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’la görüştü.

Görüşmenin ardından, kameralar karşısına geçen heyet, Öcalan’ın çağrısını Türkçe ve Kürtçe olarak okudu.

Buna göre, Öcalan mektubunda “PKK’nin anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır” diyerek, örgüte silah bırakma ve feshetme çağrısı yaptı.