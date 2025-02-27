Zafer Partisi'nden PKK lideri Öcalan'a yanıt: 'Süreci baltalayacağız'
İmralı heyetinin terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın açıklamalarını kamuoyuna paylaşmasının ardından Zafer Partisi'nden tepki geldi. Partiden yapılan açıklamada, "Süreci baltalayacağız" ifadelerine yer verildi.
Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın “PKK’nin anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır” mesajı kamuoyu ile paylaşıldı.
Zafer Partisi Genel Başkanvekili Ali Şehirlioğlu, açıklamanın ardından tepki gösterdi. Şehirlioğlu, "Biz İmralı demiyoruz. Eli kanlı bebek katili terörist ile yapılan görüşmeyi İmralı diyerek kamufle edemeyiz. Biz teröriste terörist deriz, sayın ya da beyefendi bizim lugatımızda yoktur" dedi.
Büyük Türk Milleti, kadim tarihi boyunca kendisine düşman gruplarla müzakere etmemiş, barışmamış, kol kola girmemiş; aksine milli benliğine göz dikenlerin heveslerini sayısız kez kursaklarında bırakmıştır.— Zafer Partisi (@zaferpartisi) February 27, 2025
Bugün yine Büyük Türk Milletinin Korkusuz Neferleri, Cumhuriyetimizin… pic.twitter.com/N1VNHLlkEh
Zafer Partisi'nin resmi hesabından yapılan paylaşımda da şöyle denildi:
"Büyük Türk Milleti, kadim tarihi boyunca kendisine düşman gruplarla müzakere etmemiş, barışmamış, kol kola girmemiş; aksine milli benliğine göz dikenlerin heveslerini sayısız kez kursaklarında bırakmıştır.
Bugün yine Büyük Türk Milletinin Korkusuz Neferleri, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emaneti olan bu kutlu vatana kararlılıkla sahip çıkacaktır.
Zafer Partisi olarak; adı “Çözüm” kendi “İhanet” olan bu bulanık #SüreciBaltalayacağız
Ne Mutlu Türk’üm Diyene!"
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