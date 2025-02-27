Son Dakika... Öcalan'ın çağrısının ardından: CHP'den olağanüstü toplantı kararı!
Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Abdullah Öcalan'ın çağrısının ardından Merkez Yönetim Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırdı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Abdullah Öcalan'ın çağrısının ardından Merkez Yönetim Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırdı. Toplantı CHP Genel Merkezi'nde saat 19.00'da başlayacak.
NE OLMUŞTU?
DEM Parti İmralı heyeti, bugün 3. kez İmralı'ya gitti. Heyetin PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’la görüşmesinin ardından, Öcalan'ın mesajı okundu.
Öcalan mesajında PKK'ye 'silah bırakma' ve 'feshetme' çağrısında bulundu.
Etiketler: #CHP #Abdullah Öcalan
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