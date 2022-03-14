Odatv'nin bulunduğu binada yangın çıktı
İstanbul Kadıköy'de, Odatv ofisinin olduğu binada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
İstanbul Kadıköy'de bulunan, Odatv'nin de ofisinin bulunduğu Sadıkoğlu Plaza 5 binasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Odatv'de yer alan habere göre; binanın elektrik sisteminden çıktığı belirtilen yangında dumanlar aniden yükseldi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı.
Odatv çalışanları yangından etkilenmeden binadan dışarı çıktı. Yangında herhangi bir yaralanma olmadı.
Binanın çatısında mahsur kalan bir kişi de kısa sürede kurtarıldı.
İlgili Haberler
- FETÖ kumpası Odatv davasındaki hakim ve savcılar hakkında yeni gelişme
- Feribot yangınında kaybolan Türk şoförden hâlâ haber yok
- ORC'nin 'Son 3 yılın en'leri' anketinden AKP'ye kötü haber!
Video Haberler
- Gölete düşen köpek donmak üzereyken kurtarıldı
- Şişli'de motosiklet hırsızlığı
- Bağcılar'da inşaatta yangın; İşçiler tahliye edildi
- Minibüs faciadan döndü; o anlar saniye saniye kaydedildi
- Ukrayna'da anne ve oğlu yaşadıkları siteye gömüldü
- Rus ressamın oğlu kendisini Mc Donalds'a kelepçeledi
- Fabrika işçilerini taşıyan servis devrildi: 15 yaralı
- Şişli'de korkutan yangın
- Malatya'da yolcu otobüsü devrildi: 3 yaralı
- 12 katlı binada 'çatlak' tedirginliği
En Çok Okunan Haberler
- Ankara'da ekmeğe zam
- Gölete düşen köpek donmak üzereyken kurtarıldı
- İngiliz pilottan ayrılık sinyali!
- Erdoğan'ın katılacağı etkinliğe test şartı
- Bu hafta 5 kitap okumanızı sağlayacak kitap önerileri
- Efsane futbolcu geri döndü!
- Genco Erkal'dan '14 Mart Tıp Bayramı' mesajı
- 'Bu savaşın galibi yok'
- Yüzde 36 zamlanan araç muayene ücretleri cep yakıyor
- Apple ürünlerini bekleyen büyük tehlike!