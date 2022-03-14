Odatv'nin bulunduğu binada yangın çıktı

14 Mart 2022 Pazartesi, 12:28

İstanbul Kadıköy'de bulunan, Odatv'nin de ofisinin bulunduğu Sadıkoğlu Plaza 5 binasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Odatv'de yer alan habere göre; binanın elektrik sisteminden çıktığı belirtilen yangında dumanlar aniden yükseldi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı.

Odatv çalışanları yangından etkilenmeden binadan dışarı çıktı. Yangında herhangi bir yaralanma olmadı.

Binanın çatısında mahsur kalan bir kişi de kısa sürede kurtarıldı.