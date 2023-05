Soylu'nun ardından şimdi de Erdoğan... 'Biz LGBT'ci değiliz'

Yayınlanma: 04.05.2023 - 14:30

Güncelleme: 04.05.2023 - 15:00

Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'daki miting düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun'daki mitingde ayrıştırıcı dili sürdürdü ve hem LGBTİ bireyleri hem de Millet İttifakı'nı hedef aldı.

"Biz gideceğiz, aynı cinslerin evlenmesini isteyenler gelecek. LGBT+Q'nun içerisinde insanla hayvanın evlenmesi de var" diyen Soylu'nun ardından Erdoğan "Biz LGBT'ci değiliz. CHP LGBT'ci, İYİ parti LGBT'ci HDP LGBT'ci. O masanın etrafında olanların LGBT'ye karşı olduklarını duydunuz mu. Cumhur İttifakı olarak biz karşıyız. Çünkü bizim için aile kutsaldır" dedi.

"KOMŞUNUZU SANDIĞA GÖTÜRÜP BİZE OY KULLANMASINI SAĞLAYIN"

Giresunlulara seslenen ve Millet İttifakı'nı sert ifadelerle hedef alan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Giresun Pontus çetelerine toprağı dar etmişti. İnanıyorum ki Giresun bugün Kandil'in şakşakçılarına, FETÖ'nün haşhaşilerine vatan topraklarını dar edecek. Giresun, Fatih'in emanetini yere düşürmemiştir. Bizim Giresun'a olan sevdamız, Türkiye'ye olan sevdamız da son nefesimize kadar sürecek. Giresunlu kardeşlerim ondan bundan korkmaz. Giresun bizimle olduğu müddetçe her engeli aşarız. Bunun için 14 Mayıs çok önemli. Sadece sizin oy kullanmanız önemli değil, arkadaşınızı komşunuzu sandığa götürerek bize oy kullanmasını sağlamanız lazım."

DİN VE MEZHEP ÜZERİNDEN HEDEF ALDI!

Kılıçdaroğlu üzerinden ayrıştıran ve kutuplaştıran ifadelerini sürdüren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Aksi takdirde FETÖ'cü hainler gelir yeniden çocuklarınızı elinizden alır. Karadeniz'de bulduğumuz gazın vanasını kapatırlar. Gabar'da bulduğumuz petrol çukurunun üzerine beton dökerler. Şehirlerimizi yeniden kana ve ateşe boğarlar. Diyarbakır'da, cezaevinde olan Selo var ya, Kürt kardeşlerimizi sokağa döktü. 'Gelince onu çıkaracağız' diyor. 'Selo ne yaptı' diyor, daha ne yapacak. 51 tane Kürt kardeşimizi öldürdüler. Bunun suçu ne diyorlar. Daha ne olacak bay bay Kemal. Kandil'den selam geliyor bay bay Kemal'e, 'desteğimiz onunla' diyorlar.. Kürt kardeşlerimizin bunlarla bir benzerleri yok. Bunların dini ezanı, kitabı yok. Bunlar kitapsız. Benim Giresunlu kardeşlerim bunların önünü açar mı. Kürt kardeşlerim Kandil'dekilere bakmasınlar. Kürt kardeşlerimi çok aldattılar, hâlâ da aldatıyorlar. Bu oyunu 14 Mayıs'ta bozmaya var mıyız?"

BAYKAR GÜZELLEMESİ!

Erdoğan, "devlet desteği verildiği" iddialarının odağında olan ve damadı Selçuk Bayraktar'ın yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğü Baykar firmasına yönelik şunları söyledi:

"İstanbul'daki, Atatürk Havalimanı'ndaki Teknofest'i hazmedebildiler mi? Şimdi de aynı yeri ABD'li şirketlere devretme sözü veriyorlar. O şirketle ben 15 sene önce görüştüm. Yatırım yapacağız, dediler. Ne istiyorsanız verelim, dedim. Gelmediler. Bunlar vatansever değil, gelip de bu yatırımları yapmazlar. İHA'ları yapanlar, SİHA'ları, Akıncı'yı yapan, Kızılelma'yı yapanlar Baykar. Bu milletin evlatları ile onları mukayese edemeyiz."

"BUGÜNE KADAR NEREDEYDİNİZ?"

21 yıldır iktidarda olmasına karşın Millet İttifakı'nı vaatlerini gerçekleştirmemekle suçlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Londra'dan tefeciler bunlara 300 milyar dolar verecekmiş. Böyle bir şey olabilir mi? Fındığa zam verecekmiş, bugüne kadar neredeydiniz? 20 yıl önce şu sahil yolu var mıydı? Samsun'dan çık taa Hopa'ya kadar böyle bir yol yoktu."

"MEVCUT SIKINTILARI DA BİZ GİDERECEĞİZ"

Ekonomik krizi ve hayat pahalılığını kabul eden, enflasyonu düşüreceğini söyleyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Görüyorsunuz enflasyon her ay düşüyor. İnşallah her ay bu şekilde devam edecek. Çalışanlarımız ve emekliklerimizin maaşında yaptığımız yüksek oranlı iyileştirmelerle birlikte refah kaybını telafi ediyoruz. Temmuz ayında hem enflasyon farkını hem refah payını dikkate alan yeni artışlarla çalışanlarımızı ve emeklilerimizi daha da rahatlatacağız. Nereden nerelere geldik. Eğitimden sağlığa her alanda standartları en yükseğe biz çıkardı. Sanayi ve teknoloji eksiklerini biz giderdik mi? Bu ülkenin en büyük özlemi olan Ayasofya'yı biz ibadete açtık mı? Amerika'da Türk Evi'ni inşa ettik. Yaparsak biz yaparız, yaparsa AK Parti yapar. Mevcut sıkıntıları da yine biz gidereceğiz. Yeter ki birliğimize, kardeşliğimize sahip çıkalım."

İYİ Partili ve Saadet Partililere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bay bay Kemal'in sizi, partinizi, genel başkanınızı böylesine pervasızca istiskal etmesine daha ne kadar sabredeceksiniz. CHP içindeki gerçekten cumhuriyetçi, Gazi Mustafa Kemal'in istiklal anlayışına sahip insanlarımızın hassasiyetlerinin nasıl istismar edildiğini de biliyoruz."

"BAY KEMAL İLE NİYE UĞRAŞIYORSUN DİYORLAR?"

Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alması ile ilgili eleştirilere karşı kendini şu sözlerle savundu:

"Bana diyorlar ki; 'Bu bay bay Kemal ile niye sürekli uğraşıyorsun'. Adam hep yalan söylüyor, nasıl uğraşmayayım. Hiç olmazsa belki doğru konuşmaya başlar... Geçen Giresun'a uğramış yine yalan söylemiş. Aslında bizim bu zatın da masasındaki şahıslarla da bir derdimiz yok.

Davos’ta IMF ile bir görüşme yapıyoruz bu görüşmede IMF’nin başındaki zat diyor ki ‘böyle böyle siyasi kararlara müdahil oluyorsun.’ Ben dedim ki bak başkan siz alacağınızı tahsil ediyor musunuz? O zaman 23.5 milyar dolar borcumuz vardı. Alıyoruz dedi. Sen alacağını alacaksın ama Türkiye’yi ben yönetirim sen karışamazsın. 2013’e kadar biz IMF’ye olan borcumuzu ödedik. 2013’ten sonra biz IMF ile ilişkimizi kestik.

Bu CHP ne diyor? Otellerin odasında, bir tane adamı var onun, IMF’nin temsilcileriyle aynı zamanda İyi Parti’den de bir tanesi, eski merkez bankasından, birlikte onlarla görüşüyorlar. Bize de akıl vermeye kalkıyorlar. IMF’den borç alın diye. Asla dedik. Bizim için IMF bitmiştir, biz bize yeteriz. Yeter miyiz? Yettik mi? Onla da kalmadık bizim Merkez Bankamızın şuandaki döviz rezervi o zaman 27,5 milyar dolardı. Şimdi ise 115 milyar dolar. Bakın nereden nereye. Şimdi daha da artacak.

Bizim derdimiz onların temsilcisi olduğu zihniyetle. Bu zihniyet cumhuriyetimiizle hesaplaşmak isteyen zihniyettir. Bu zihniyet Türkiye'nin yükselişinden rahatsız olan zihniyet. Ne diyor terör örgütünün temsilcileri, 'Yüzyıllık kazanımlarını değiştireceğiz' diyor. Bunlarla beraber yürüyor bay bay Kemal."

"BİZ LGBT'Cİ DEĞİLİZ"

Süleyman Soylu'nun ardından Erdoğan da LGBT söylemi üzerinden Millet İttifakı'nı hedef alarak, şunları söyledi:

"Biz LGBT'ci değiliz. CHP LGBT'ci, İYİ parti LGBT'ci HDP LGBT'ci. O masanın etrafında olanların LGBT'ye karşı olduklarını duydunuz mu. Cumhur İttifakı olarak biz karşıyız. Çünkü bizim için aile kutsaldır. Ne yaparlarsa yapsınlar bize Allah yeter."