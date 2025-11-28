Ödülünü Erdoğan'dan alacaktı ama... Adalet Akademisi’nde 'FETÖ' krizi

Adalet Akademisi’nden mezun olacak hakim ve savcı adaylarının 2 Aralık’ta Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılacak mesleğe kabul töreni öncesi 'FETÖ' krizi yaşandığı öğrenildi.

Gazete Pencere'nin haberine göre, 2 Aralık’ta düzenlenecek törenin aslında daha önceki bir tarihte yapılması planlanıyordu. Adalet Akademisi’nde dönem birincisi olan yargı mensubu adayı Saray'daki törende AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden mezuniyet belgesi alacak. Ancak bu yıl, ödül dönem birincisine değil, ikinci olan yargı mensubu adayına verilecek.

Habere göre, bu yılın birincisiyle ilgili yapılan incelemede, yargı mensubu adayının "FETÖ iltisaklı olduğu" tespit edildi. Bunun üzerine tören programı değiştirildi.

Dönem birincisinin FETÖ’yle iltisaklı çıkması nedeniyle törende mezuniyet belgesinin dönem ikincisine verilmesi kararından sonra, HSK yaptığı duyuruda hakim ve savcı adaylarının görev yerlerini belirleyecek kuranın Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda çekileceğini ilan etti.

BAKANLIK DO ĞRULADI

Bu durumla birlikte, bu yılki dönem birincisinin önceki yıllarda olduğu gibi kendi istediği yerde göreve başlayamayacak. Onun yerine bu hak, bu yılın ikincisine verilecek.

Haberde Adalet Bakanlığı kaynaklarının da dönem birincisine yönelik bir yaptırım olduğunu, dönem birincisiyle ilgili tasarrufun önümüzdeki günlerde netleşeceğini belirttiği aktarıldı.