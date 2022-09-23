İletişim Emekçileri Dayanışma Ağı'ndan kadın, çocuk ve LGBTİ+ odaklı habercilik semineri

23 Eylül 2022 Cuma, 19:14

İletişim Emekçileri Dayanışma Ağı, 25 Eylül Pazar günü saat 16.00-20.00 arasında, Kadıköy Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde insan hakları odaklı bir seminer düzenleyecek.

Seminere basın emekçilerinin de dahil olduğu pek çok yurttaşın katılması bekleniyor.

Gazetemiz muhabiri Sinem Nazlı Demir, "Kadın cinayeti ve çocuk istismarı haberlerinde dil ve görsel kullanımı" başlıklı konuda; Bianet muhabiri Evrim Kepenek ise "LGBTİ+ haberciliği neden önemli" başlıklı konuda yürütücülük yapacak.

Ruhi Su Salonu'nda gerçekleşecek olan seminerde kadın, çocuk ve LGBTİ+'ların medyadaki temsili ve haber dilinde nelere dikkat edilmesi gerektiği konuşulacak.

Seminerin yürütücüleri, örnek haberler üzerinden yapılan yanlışları örnek göstererek insan hakları odaklı haberciliğin önemini aktaracak. Ve LGBTİ+ haberciliğinin önemine vurgu yapılacak.