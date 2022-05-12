Gültekin Uysal'dan çarpıcı iddia: Süleyman Soylu'nun ihraç sürece ve FETÖ

12 Mayıs 2022 Perşembe, 01:14

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Demokrat Parti'den ihraç süreci hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Halk TV'de Sözüm Var programına katılan Uysal'a gazeteci Barış Terkoğlu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in 2017 yılındaki sözlerine atıf yaparak Soylu'nun FETÖ gerekçesiyle Demokrat Parti'den ihraç edilip edilmediğini sordu.

Uysal, "Sayın Soylu 2010 yılıydı zannederim. Sayın Cindoruk'un genel başkan olduğu dönemde böyle bir süreç işledi. Sayın Soylu zaman zaman iktidarın FETÖ dediğimiz yapının da operasyonel kiralama yöntemiyle farklı farklı siyasi geleneklerden toplumsal meşruiyetlerini propaganda güçlerini artırmak için o propaganda sürecinde yer aldı. Kendisi öyle tercih etti. Sonrasında da Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katıldı" şeklinde yanıt verdi.

Uysal şöyle devam etti:

"2010 referandum sürecinde parti genel merkezinin aksine o referandumda evet oyu vererek Anadolu'nun pek çok noktasında propaganda yaptı. O vesileyle bir ihraç süreci işledi."

DEMOKRAT PARTİ BİR CEMAATİN ÜYESİ Mİ?

Gazeteci Barış Terkoğlu'nun Demokrat Parti'nin bir cemaatin üyesi mi sorusuna Uysal, "Zaman zaman böyle istinatlar oluyor. Bizim geleneğimize yeni Asya geleneği her zaman destek vermiştir. Onların siyasetle ilişkisi ölçüsü FETÖ dediğimiz yapılanmanın aksine hiçbir zaman siyasete dahil olmamak noktasındadır. Menderese ve Demirel döneminden beri böyle gelmiştir. O yüzden böyle bir soruyu da şiddetle reddederim" dedi.