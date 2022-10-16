Oğuzhan Uğur gündem olan Hakan Şükür paylaşımını sildi

16 Ekim 2022 Pazar, 09:31

Babala TV isimli Youtube kanalı üzerinden program yapan Oğuzhan Uğur, kırmızı bültenle aranan FETÖ firarisi, eski AKP milletvekili ve eski futbolcu Hakan Şükür'ü programına davet etti.

Twitter hesaından FETÖ için "Onlar bize hiçbir zaman konuşma hakkı tanımadı. Ben onlara aynını yapmak istemiyorum" diye yazan, Oğuzhan Uğur, Şükür'ün hesabını etiketleyerek, “Bir zamanlar kral dediğim. Milli formada yazan adını öptüğüm beyefendi. Siz mesela katılır mıydınız?” ifadelerini kullandı.

Bu davet, sosyal medyada tartışma konusu haline geldi.Oğuzhan Uğur, daha sonra tweet'ini sildi.

İşte Uğur'un o paylaşımları: