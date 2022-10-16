Oğuzhan Uğur gündem olan Hakan Şükür paylaşımını sildi
Eski AKP milletvekili ve milli futbolcu Hakan Şükür'ü Youtube programına davet eden Oğuzhan Uğur, tepkilerin ardından paylaşımını sildi.
Babala TV isimli Youtube kanalı üzerinden program yapan Oğuzhan Uğur, kırmızı bültenle aranan FETÖ firarisi, eski AKP milletvekili ve eski futbolcu Hakan Şükür'ü programına davet etti.
Twitter hesaından FETÖ için "Onlar bize hiçbir zaman konuşma hakkı tanımadı. Ben onlara aynını yapmak istemiyorum" diye yazan, Oğuzhan Uğur, Şükür'ün hesabını etiketleyerek, “Bir zamanlar kral dediğim. Milli formada yazan adını öptüğüm beyefendi. Siz mesela katılır mıydınız?” ifadelerini kullandı.
Bu davet, sosyal medyada tartışma konusu haline geldi.Oğuzhan Uğur, daha sonra tweet'ini sildi.
İşte Uğur'un o paylaşımları:
Video Haberler
- Çay Ocağının Maskotu Oldu
- Hem artan fiyatlara, hem zamana karşı direniyor
- 45 yıldır sürdürüyorlar
- Görenler şoke oldu
- 'Türkiye ayçiçeği yağı ihtiyacını karşılayabilir'
- Edirne'de susam hasadı başladı
- Otomobilini cep telefonu ile takas etti
- Plastik kaplardan yiyecek ve içecek tüketmemeli
- Gaziantep'te pamuk hasadı başladı
- Topluma hizmet dersinde Meriç Nehrinden çöp toplandı
En Çok Okunan Haberler
-
- Buğra Bahadırlı, Kalkavan'ın ölüm nedenini açıkladı
- Tweetlerini teker teker ifşa etti
- Alkol ve sigara zamlarını duyuran Özgür Aybaş'a ceza
- Billur Kalkavan yaşamını yitirdi
- Kardeşim 'bizi patlatacaklar' demiş, nasıl ihmal oldu?
- 'Her katilin cinayet mahalline döndüğü gibi...'
- Akbörü, başından vurulmuş halde ölü bulundu!
- CHP'li Gökçe Gökçen'den partisine eleştiri
- Tepkiler çığ gibi: Cinayetlerin hesabını verecek!
- Billur Kalkavan'ın son videosu yürek burktu