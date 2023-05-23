Oğuzhan Uğur, Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuk olduğu programın uzun tanıtımını yayınladı
Oğuzhan Uğur, Babala TV'de Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuk olduğu Mevzular Açık Mikrofon programının uzun tanıtım videosunu paylaştı.
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Oğuzhan Uğur’un kurucusu olduğu Babala TV'de Mevzular Açık Mikrofon programına konuk oldu.
Uğur, pazar günü çekimi yapılan programın 7 saat sürdüğünü açıklamıştı. Uğur bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda programın uzun tanıtım videosunu paylaştı.
Uğur sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“M.A.M 15. Bölüm Uzun Tanıtım. Konuk Türkiye 13. Cumhurbaşkanı Adayı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu. Programın tamamı yarın akşam 21.30'da BabalaTV'de”
M.A.M 15. Bölüm Uzun Tanıtım. Konuk Türkiye 13. Cumhurbaşkanı Adayı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu. Programın tamamı yarın akşam 21.30'da BabalaTV'de #babalatv #mevzularaçıkmikrofon pic.twitter.com/TnNyOGRLNp— Oğuzhan Uğur (@OguzhanUgur) May 23, 2023
Tanıtım videosunun en uzun tanıtım videosu olduğunu söyleyen Uğur, yaptığı paylaşımda "Tanıtım videosunu özellikle programa saldıran, iftira atan ve salon Cehapeli doluydu diyenlere yollamanızı istiyorum" dedi.
Tanıtım videosunu özellikle programa saldıran, iftira atan ve salon Cehapeli doluydu diyenlere yollamanızı istiyorum =)— Oğuzhan Uğur (@OguzhanUgur) May 23, 2023
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ın 'su' endişesi: O 'ihtimali' hatırlattı
- 'Kimin vatanı satandan yana olduğu belli...'
- Erdoğan montaj yalanını kabul etti!
- Altaylı'dan Erdoğan'a 'lider öğütücü' benzetmesi
- Oğan oyları için öngörüsünü açıkladı
- Oğan'a övgüler yağdırmıştı: Özdil'den yeni paylaşım
- Benzine zam geldi!
- ‘Dini diktatörlük dönemi başlayabilir’
- Uysal'dan Erdoğan'ın montaj itirafına sert tepki!
- Özdağ'dan Sinan Oğan sorusuna 'cehennemli' yanıt