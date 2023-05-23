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Oğuzhan Uğur, Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuk olduğu programın uzun tanıtımını yayınladı

Oğuzhan Uğur, Babala TV'de Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuk olduğu Mevzular Açık Mikrofon programının uzun tanıtım videosunu paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.05.2023 - 16:59
Oğuzhan Uğur, Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuk olduğu programın uzun tanıtımını yayınladı
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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Oğuzhan Uğur’un kurucusu olduğu Babala TV'de Mevzular Açık Mikrofon programına konuk oldu.

Uğur, pazar günü çekimi yapılan programın 7 saat sürdüğünü açıklamıştı. Uğur bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda programın uzun tanıtım videosunu paylaştı.

Uğur sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

 “M.A.M 15. Bölüm Uzun Tanıtım. Konuk Türkiye 13. Cumhurbaşkanı Adayı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu. Programın tamamı yarın akşam 21.30'da BabalaTV'de” 

Tanıtım videosunun en uzun tanıtım videosu olduğunu söyleyen Uğur, yaptığı paylaşımda "Tanıtım videosunu özellikle programa saldıran, iftira atan ve salon Cehapeli doluydu diyenlere yollamanızı istiyorum" dedi.



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