Oğuzhan Uğur'dan Cem Uzan'ın 'siyasi mizah' sözlerine 'Melih Gökçek'li yanıt

24 Eylül 2022 Cumartesi, 09:43

Genç Parti Kurucu Genel Başkanı Cem Uzan, Oğuzhan Uğur'un sunduğu Babala TV'de yayınlanan 'Mevzular Açık Mikrofon'un konuğu oldu.

Cem Uzan'ın, "Eskiden Türkiye'de siyasi mizah yapılıyordu. Bu işin bir fenomeni vardı Levent Kırca diye. Bugün bile yaptığı programlara bakıp bakıp gülüyoruz ve eminim kıymetini koruyor hala" dedi.

Oğuzhan Uğur'un ise Cem Uzun'a verdiği yanıt sosyal medyaya damga vurdu.

Uğur, Uzan'ın sözlerine "Katılmıyorum size. Çünkü Melih Gökçek her gün çok komik şeyler yazıyor" diye yanıt verdi.