Olaylı İzmir kongresinin ardından Kılıçdaroğlu'ndan talimat

Yayınlanma: 17.09.2023 - 11:32

Güncelleme: 17.09.2023 - 12:09

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’de yapılan kongrede yaşananların araştırılması için talimat verdi.

CHP'den yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, olağan İzmir il kongremizde kamuoyuna yansıyan ve parti kültürümüz ile bağdaşmayan olayları çıkartanların araştırılması ve gerekli işlemlerin yapılması talimatı vermiştir" ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

CHP İzmir İl Kongresinde divana 152 il delegesi tarafından “blok liste” önergesi verildi. CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel, CHP Çiğli eski ilçe başkanı Mert Özcan ve bazı delegeler sahneye çıkarak, blok listeye itiraz etti.

Blok liste isteyen delegeler, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP il başkanı Şenol Aslanoğlu’nun üzerine yürüdü. Polisin araya girmesi ile Divan Başkanı kongreye 20 dakika ara verirken Soyer ve Aslanoğlu kongre salonundan polis eşliğinde çıkartıldı.