Ölümden dönen Merve adalet istiyor

Yayınlanma: 23.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 23.03.2024 - 04:00

Yıldırım’ın yargılanacağı davanın ilk duruşması 27 Mart’ta İstanbul Anadolu Adliyesi 21. Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Duruşma öncesi adalet çağrısında bulunan Veziroğlu Cumhuriyet’e konuştu.

Veziroğlu olay gününü şöyle anlattı: “Bu bir cinayet girişimiydi ve planlanarak yapıldı. Bana ‘Seni öldüreceğim. Bütün kadınlara ibret olacaksın. Çoktandır seni öldürmenin planını yapıyorum’ dedi. Canavarca hislerle beni bıçakladı.”

“Sistematik olarak psikolojik ve fiziksel şiddet görüyordum” diyen Veziroğlu “En ağır cezayı alması için herkesi davamıza desteğe bekliyoruz. Cezada indirim yapılmasın ki benim yaşadığım olaya benzer haberler azalsın.”