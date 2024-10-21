Ölüme 1 hafta kala.... İşte Fethullah Gülen'in son görüntüleri

ABD'de ölen FETÖ lideri Gülen’in, geçen hafta yeni görüntüleri ortaya çıkmıştı. Bu görüntüler, Gülen’in ölümüyle birlikte yeniden gündem haline geldi.

Ölüme 1 hafta kala.... İşte Fethullah Gülen'in son görüntüleri
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.10.2024 - 11:30

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri Fethullah Gülen, 1999'dan beri yaşadığı ABD'de hayatını kaybetti. 

Gülen’in ölüm haberinin ardından, son görüntüleri de gün yüzüne çıktı. FETÖ liderinin ölümünden kısa bir süre önce kaydedilen görüntüleri gündem oldu. 

Gülen, geçen hafta Pensilvanya’daki çiftliğinden alınarak nisan ayında götürüldüğü yeni evinden çıkarken görüntülenmişti. 

Gülen’in Saylosburg kasabasındaki Chestnut Retreat Center’a yaklaşık 12 dakika uzaklıktaki “260 Kennel Road, Saylorsburg, PA 18353” adresinde bulunan büyük bir evde kaldığı tespit edilmişti.


Etiketler: #fethullah gülen #fetö #Pensilvanya

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