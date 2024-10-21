FETÖ elebaşı Fethullah Gülen, kurduğu kumpasın yıl dönümünde öldü

Yayınlanma: 21.10.2024 - 10:29

Güncelleme: 21.10.2024 - 10:32

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen öldü. Örgüte yakın medya organları, Gülen’in kaldırıldığı hastanede öldüğünü duyurdu.

Gülen'in ölüm haberi, kendisine yakın 'Herkul' sitesinde duyuruldu.

Fethullah Gülen’in kaldırıldığı hastanede öldüğü, Herkul adlı internet sitesinin sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyuruldu:

“Ömrünün her anını din-i mübiîn-i İslam’a ve insanlığa hizmet için sarfeden Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi bugün (20 Ekim) ruhunun ufkuna yürümüştür. Defin işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi kamuoyu ile paylaşılacaktır.”

FETÖ elebaşı Gülen, böbrek yetmezliği ve şeker hastalığının yanı sıra ayrıca demans sebebiyle tedavi görüyordu.

'TARİH' AYRINTISI DİKKAT ÇEKTİ

Gülen'in, kendisine yakın kaynaklarca 20 Ekim'de öldüğü duyuruldu. 20 Ekim, Ergenekon kumpas davalarında ilk duruşmanın görüldüğü gün olarak biliniyor.

KUMPASIN İLK DURUŞMASI 20 EKİM 2008'DE

Ergenekon Kumpası, 2007’de İstanbul Ümraniye’deki bir gecekonduda el bombalarının bulunmasıyla başladı. İlk duruşması 20 Ekim 2008'de Silivri Cezaevi'ndeki duruşma salonunda görülen davalarda 400 civarında sanık Ergenekon üyesi olmakla suçlandı.

588 KİŞİ TUTUKLANDI

Ergenekon kumpası sürecinde 100 binden fazla telefon izlendi, 60 bin telefon dinlendi, 3 bin kişi hakkında takip yapıldı, bin 360 kişi ifade verdi, 588 kişi tutuklandı. Davada 44 gizli tanık vardı. Toplam sayfa sayısı 17 bini aşan 19 iddianame hazırlandı.

Bazı sanıklar, aklandıklarını göremeden hayatını kaybetti. Kuddusi Okkır Silivri Cezaevi’nde yakalandığı kanserden öldü. İlhan Selçuk, Kemal Yavuz, Muzaffer Tekin, Arif Doğan, Uçkun Geray, Erhan Göksel, Sami Hoştan, Mehmet Koral, Ünal İnanç, Salih Kurter, Hüseyin Görüm, Emcet Olcaytu, Engin Aydın, Murat Özkan, Fatih Derdiyok yargılama sürecinde yaşamını yitirdi.

ALİ TATAR YAŞAMINA SON VERDİ

Ergenekon davası sürecinde Oramiral Uğur Yiğit'e suikast girişimi iddiasıyla yargılanan Yarbay Ali Tatar hakkında çıkarılan yeniden tutuklama kararının ardından yaşamına son verdi.

OdaTV davasında tutuklanan MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu, Silivri Cezaevi’nde geçirdiği kalp krizi sonucu mahkemeye çıkamadan öldü. Hasta yatağındayken FETÖ’cü polislerce evi basılan ÇYDD Başkanı Türkan Saylan davası açılmadan öldü.

Türkiye’nin komutanları, bilim insanları, gazetecileri, aydınları bu kumpasla hapse atıldı, hayatları karartıldı. Yıllar sonra bunun bir FETÖ kumpası olduğu 'ortaya çıktı'.

2019 yılında mahkeme, örgüt kurmakla suçlanan tüm sanıkları beraat ettirdi.