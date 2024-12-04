Ömer Çelik'ten Suriye açıklaması: Kapsayıcı hükümet oluşturursa çatışmalar bitebilir

Yayınlanma: 04.12.2024 - 16:12

Güncelleme: 04.12.2024 - 16:12

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde basın açıklaması düzenledi.

AKP Sözcüsü Çelik, Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin "Son hareketliliğin arkasında Türkiye'nin olduğu söyleniyor. Arzu ettiğimiz şey çatışmaların artması değil. Bunların hepsi gerçek dışıdır, yalandır" iddiasında bulundu.

Çelik, “Bizim pozisyonumuz açıktır; bir, İdlip Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki kurallara uyulsun, iki M4-M5 Karayolu’nun 6 kilometre kuzey ve güney gerinliği korunsun şeklindeydi. Maalesef rejim ve diğer unsurların saldırıları neticesinde şimdiye kadar defalarca uyarmamıza rağmen bu tablo ortaya çıkmıştır.” dedi.

"KAPSAYICI HÜKÜMETLE ÇATIŞMALAR BİTEBİLİR"

Çelik şunları söyledi:

"Şu anda bizim odaklandığımız konu:

Birincisi, Esad rejimi muhaliflerle bir araya gelip bir kapsayıcı hükümet modeli oluşturursa bu çatışmalar bitebilir

İkincisi, Tel Rıfat, Menbiç gibi daha önceden vurguladığımız yerlerde ülkemize karşı terör faaliyeti yürüten terör varlığı görmek istemiyoruz

Suriye'nin içinde hangi kesimden olursa olsun sivil kayıpların oluşmasını istemiyoruz ve tabi ki Türkiye'ye dönük göç dalgası olmasını asla istemiyoruz."

ÖZEL'E 'SURİYE' YANITI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alan Çelik, "Türkiye Cumhuriyeti’ne değil de başka devletlere söylenecek sözleri Sayın Özgür Özel, Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı söylüyor. Türkiye’nin ne İran’ı zayıflatmak ne de güçlendirmek gibi bir motivasyonu yok. Aynı şey Rusya için de geçerlidir" diye konuştu.

"REJİM TERÖR ÖRGÜTÜNE TESLİM EDİYOR"

Suriye yönetimini de "bir takım yerleri gidip terör örgütüne teslim ediyorlar" diyerek suçlayan Çelik, "Tel Rıfat ve Münbiç’te terör varlığı istemiyoruz. 30 kilometre derinlikte ülkemizi tehdit edecek herhangi bir silahlı terör örgütü varlığına müsade etmeyeceğimizi ifade diyoruz. Bizim Suriye’nin toprak bütünlüğüyle sorunumuz yok" ifadelerini kullandı.



