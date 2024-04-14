Önce paylaştı, sonra sildi: Seçimi kaybeden AKP'li aday Ekrem Yavaş'ın 'Aç Türkler' paylaşımı tepki çekti
AKP'li Şebnem Bursalı'nın 'ıstakoz' paylaşımına tepkiler sürerken; seçimi kaybeden AKP'li eski belediye başkanı da "Çekilin aç Türkler tatilden dönüyor" dedi. O paylaşıma sosyal medyada tepki yağdı.
AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın Monaco tatilinde yediği ıstakozun fotoğrafını paylaşmasına tepkiler sürerken; bir başka AKP'li ismin de seçmenlere "Çekilin aç Türkler tatilden dönüyor" diyerek hakaret ettiği ortaya çıktı.
YURTTAŞLARLA DALGA GEÇTİ
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinin önceki dönem belediye başkanı AKP'li Ekrem Yavaş, sosyal medya hesabından bayram tatili dönüşü yollarda oluşan yoğunluğu "Çekilin aç Türkler tatilden dönüyor" notuyla paylaştı.
Tepkiler üzerine Yavaş söz konusu paylaşımını sildi.
31 MART'TA KAYBETTİ
31 Mart Yerel Seçimlerinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte birçok ilçeyi CHP kazandı.
O ilçelerden biri olan Sındırgı'da CHP'nin adayı Serkan Sak oyların yüzde 52,57'sini alarak belediye başkanı seçildi.
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