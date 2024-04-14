AKP’de ‘ıstakoz’ kavgası: ‘Partiden def olup gitsin’ çıkışı!
AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı’nın sosyal medya hesabından paylaştığı ‘Monaco Yat Kulübü’nde ıstakoz ziyafeti AKP'yi karıştırdı. AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci, vekil Bursalı'nın paylaşımına sert tepki gösterdi.
AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın Monaco'da yediği ıstakozun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşması partiyi karıştırdı.
AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci, Bursalı'nın paylaşımına sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Birinci, şu paylaşımda bulundu:
"Milletimiz geçim sıkıntısındayken, millet çareler ararken, devletimiz dişini tırnağına takmış ekonomiyi düzeltmeye çalışırken, siz gidip Monaco'da ISTAKOZ yiyemezsiniz, hadi yediniz bunu paylaşamazsınız!
O ki paylaştınız, o zaman bu partiden istifa edeceksiniz. Sizin bu tavrınıza, bu ruh halinize hangi parti uygunsa, oraya gideceksiniz!
Yer sofralarında kurulmuş, emekle, darbeler, bin bir badireler atlatmış bu partide siz ve sizin gibilere yer yok.
Siz burayı babanızın çiftliği zannediyorsunuz, lakin burası halkın bağrından kopmuş, bu milletin öz evladı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisidir kardeşim!
Burada artık bu tavırda olanlara yer yok!
Biz, size rağmen, sizin gibileri tek tek ayıklayana kadar, ölene kadar Reisimize sahip çıkacağız.
Siz, bizim tane tane topladıklarımızı, kamyonu devirerek dökmeye çalışsanız da biz, yılmadan, sizlerden ve sizin gibilerden partimizin izzetini koruyacağız.
Uzun uzun yazardım, sabaha kadar yazardım, ama o fotoğraf, inanın bana, bu kadar yazmayı bile hak etmiyor.
Aslında tek cümle yeter:
“Partimizden defolup gidin kardeşim” konu bu kadar basit."
Herkes kendine gelsin!— Mücahit Birinci (@birincimucahit) April 13, 2024
Ya da bu partiden defolup gitsin! Yeter!
Milletimiz geçim sıkıntısındayken, millet çareler ararken, devletimiz dişini tırnağına takmış ekonomiyi düzeltmeye çalışırken, siz gidip Monaco'da ISTAKOZ yiyemezsiniz, hadi yediniz bunu paylaşamazsınız!
O ki…
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