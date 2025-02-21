Önseçim adaylığına ilk tepki Suat Kılıç'tan: 'Ekrem İmamoğlu belediye başkanlığını bırakmalı'

Yayınlanma: 21.02.2025 - 22:22

Güncelleme: 21.02.2025 - 22:22

Ekrem İmamoğlu'nun CHP'deki önseçime katılma başvurusu ile ilgili ilk tepki Yeniden Refah Partili Suat Kılıç'tan geldi.

Ekol TV'de konuşan Kılıç, İmamoğlu'nun belediye başkanlığının bırakması gerektiğini savundu. Kılıç, "Bu İstanbul'a kar yağıyor, çamuru var. Belediye başkanının İstanbul ile ilgili olması lazım. Ben Ankara'da yaşıyorum, trafiğe bakarım çevre temiz mi değil mi ona bakarım. Başıboş sokak hayvanları toplanmış mı toplanmamış mı ona bakarım" dedi.

Kılıç konuşmasında özetle şunları söyledi:

"Tarihi belirsiz bir seçim için adaylığını ilan ediyorsa bütün imkanları buraya seferber edecek demektir. O zaman belediye başkanlığını bırakması lazım.

Biz de muhalefetteyiz, seçime hazırlanıyoruz ama İmamoğlu'nun önemli bir görevi var. Seçim 6 ay sonra olsa eyvallah, tolore edebiliriz. Anayasa'ya göre seçim 2028 yılının mayıs ayı."