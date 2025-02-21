İmamoğlu 'adaylık' başvurusunu yaptı: 'Bugün yeni bir başlangıcın ilk adımı...'

Yayınlanma: 21.02.2025 - 11:53

Güncelleme: 21.02.2025 - 12:14

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'de önseçimle belirlenecek olan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için dilekçesini verdi.

CHP'li milletvekilleri, Ekrem İmamoğlu'nun aday olması için imza toplamıştı.

Adaylık için gerekli imzaya ulaşan İmamoğlu, başvurusunu resmi olarak yaptı.

İMAMOĞLU'NDAN İLK PAYLAŞIM

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından da dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Dilekçeyi imzaladığı anı paylaşan İmamoğlu, “Bugün yeni bir başlangıcın ilk adımını atarak, mensubu olmaktan onur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi’nin Cumhurbaşkanı Adayı olmak için resmi müracaatımı yaptım” dedi.

İmamoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İnsanca yaşamayı hak eden, özgürlüğe, adalete, refaha ve birlik olmaya hasret milletimizle bir yolculuğa çıkıyoruz. Devletimizi demokratik ve güçlü, milletimizi zengin ve huzurlu, vatandaşlarımızı eşit ve özgür kılma yolculuğuna çıkıyoruz.

Parlamenter demokrasi, güçler ayrılığı ve denge denetleme mekanizmalarını en kısa zamanda hayata geçireceğiz. Demokratik katılımı önceleyeceğiz. Milletimizin kaygılarını, endişelerini giderecek, hep birlikte umudu ve gelecek hayallerini ayağa kaldıracağız.

Adaleti iktidarın değil mülkün temeli kılacak, devletin kurumlarını, bilimi, sanatı, sporu, medyayı partizanlıktan kurtaracak, rakiplerimizi düşman görmeyecek, siyasi rekabeti milletin huzurunda adil, medeni ve mertçe bir yarışa dönüştüreceğiz. Ülkemize, birliğimize, dirliğimize ve güçlü Türkiye hedefine hep birlikte sahip çıkacağız.

Çok çalışacağız, çok kazanacağız, adil paylaşacağız. Milletçe bereketimizi artıracağız. İnanç ve umutla yürüyeceğimiz bu mücadelede asla yorulmayacağız ve asla vazgeçmeyeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve şehitlerimizin emaneti Cumhuriyetimiz’i ikinci yüzyılında bir yıldız misali parlatacağız. Milletimizin güçlü katılımı ve dualarıyla, Yolumuz açık olsun."

Bugün yeni bir başlangıcın ilk adımını atarak, mensubu olmaktan onur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi’nin Cumhurbaşkanı Adayı olmak için resmi müracaatımı yaptım.



İnsanca yaşamayı hak eden, özgürlüğe, adalete, refaha ve birlik olmaya hasret milletimizle bir yolculuğa çıkıyoruz.… pic.twitter.com/Q6qfeaX1Mb — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 21, 2025

ÖNSEÇİM 23 MART'TA

CHP'de cumhurbaşkanı aday adaylığı başvuruları 21 Şubat Cuma günü mesai bitimine kadar parti genel merkezine yapılacak.

CHP'nin adayını belirleyeceği önseçim ise 23 Mart'ta gerçekleştirilecek.

DURSUN ÇİÇEK DE ADAY

Eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek de ön seçimde aday olacağını duyurdu. CHP’de adaylık başvuruları bugün saat 17.00’de sona erecek.

Şu ana kadar milletvekillerinden sadece İmamoğlu için imza desteği geldiği belirtilirken, CHP kulislerinde İmamoğlu için toplanan imza sayısının 100 civarında olduğu konuşuluyor.

CHP’nin 133 milletvekili bulunuyor. Çiçek’in de gerekli 20 imzayı bulması halinde CHP’de 23 Mart’ta yapılacak ön seçimde bu iki isim yarışacak.

Çiçek ise dün Meclis’te gazetecilerle sohbetinde, “Tek adayla bir ön seçim demokratik de etik de değil” demişti.