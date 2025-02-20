Önseçim için imza toplayan CHP'li Dursun Çiçek açıkladı: 'Kızım İmamoğlu'nu destekliyor, bizim aile demokratik'
CHP'de cumhurbaşkanı adaylığı için düzenlenecek önseçime katılmak istediğini açıklayan, 25 ve 26'ncı dönem İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, TBMM'de imza toplamaya başladı. Çiçek basın mensuplarına yaptığı açıklamada kızının İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu desteklediğini söyledi.
CHP'de cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart'ta gerçekleştirilecek önseçime ilişkin başvuru süreci başladı.
'Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'ndaki adaylık şartlarını sağlayanlar ve CHP TBMM grubunda en az 20 milletvekilinin imzasını alanlar, başvuruda bulunabiliyor.
CHP 25 ve 26'ncı dönem İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, önseçimde aday olduğunu duyurdu. Çiçek, adaylık için gerekli imzaları toplamak üzere TBMM'ye geldi.
"20 İMZAYI BULACAĞIM"
Çiçek, tek adaylı bir önseçimin demokratik ve etik olmayacağını belirterek, "Dolayısıyla tek adayla önseçimi zorlamak hem partimizi hem de önseçimi zora sokar. O açıdan önseçimde tecrübeliyim; daha önce de 2015 yılında İstanbul'daki seçimde 2'nci bölgeden 2'nci çıkmıştım. Bu kez de önseçimde Sayın İmamoğlu ile beraber başka adaylar da çıkacak inşallah, hep birlikte 1,5 milyondan fazla CHP üyesinin karşısına çıkacağız ve adayımızı belirleyeceğiz. Şu anda imza topluyorum, 20 imzayı bulacağım. Meclis'in kapalı olması süreci uzattı, akşama kadar toplamayı bekliyoruz yoksa yarın da devam edeceğiz" dedi.
Kızı İrem Çiçek'in Ekrem İmamoğlu'nu desteklediği aktaran Çiçek, "Birinci çıkarsa ben de oyumu Ekrem İmamoğlu'na vereceğim. Bir önceki seçimde de 'Adayımız İmamoğlu olmalı' diyordu. Fikirlerine saygı duyarım. Bizim aile, demokratik bir aile" diye konuştu.
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