Yayınlanma: 29.04.2023 - 10:00

Güncelleme: 29.04.2023 - 10:00

Türkiye'nin kaderinin belirleneceği seçime sayılı günler kala, siyaset gündeminde yapılan açıklamalar dikkat çekiyor. Son olarak A Haber ekranlarında yorumculuk yapan Onur Erim, Meral Akşener hakkında yaptığı açıklamalar ile gündeme geldi. Peki, Onur Erim kimdir, nereli, kaç yaşında? Onur Erim Meral Akşener'e ne dedi? İşte ayrıntılar...

ONUR ERİM KİMDİR?

1971 yılı İstanbul doğumlu Ramazan Onur Erim ilk ve orta öğrenimini İstanbul'da, lise ve üniversite eğitimlerini New Jersey'de (A.B.D.) tamamladı. New Jersey'de Seton Hall Üniversitesindeki lisans eğitim alanları; iktisat mühendisliği ve siyasal bilimler üzerinedir. Üniversite sonrası Washington D.C. (School of Political Campaign Managament) ve Çin'deki Pekin Üniversitesinde (University of International Business and Economics) sürdürdüğü eğitimler ise siyasi seçim kampanyaları idaresi ve uluslararası ticaret konularında oldu.

Onur Erim, 1992 yılında Beyaz Saray'da Başkanlık Sarayı Stajyeri olarak çalıştı. 1996 yılında da Clinton-Gore Başkanlık Seçim Kampanyası Etnik Seçmenler Masasında aktif görev aldı. Finans sektöründe Moneywell Bank (ABD) Ticari Krediler Genel Müdürlüğü' nün yanı sıra Global Capital Finance (ABD) Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2009 yılında yerel seçimler öncesinde, Melih Gökçek' in Seçim Danışmanı olarak Türkiye'ye dönüş yapan Onur Erim, Başkan tarafından seçim sonrası teklif edilen Başdanışmanlık görevini ise 6 yıl sürdürdü.

ONUR ERİM, MERAL AKŞENER HAKKINDA NE SÖYLEDİ?

HDP'nin cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı'nın adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme karanının değerlendirildiği yayında sunucu Merve Türkay, "Diyor ki Meral Hanım, 'Benim elim teröristin eline bugüne kadar değmedi vallahi de billahi de' dedi. Seçmeni ikna edici bir açıklama mı sizce?" sorusunu yöneltti.

Onur Erim ise "Eli değmemesi çok mühim değil başka bir şekilde değmiştir, bilemem" ifadelerini kullandı.