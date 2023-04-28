Özmen ailesi kimdir? Eren Özmen ve Fatih Özmen kim?

Yayınlanma: 28.04.2023 - 10:46

Güncelleme: 28.04.2023 - 10:46

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, "Atatürk Havalimanı" başlıklı yeni bir video yayınladı. Videoda Atatürk Havalimanı'nı havacılık ve uzay çalışmalarının merkezi haline getirileceğini duyuran Kılıçdaroğlu, Amerika'daki Sierra Nevada (SNC) şirketinin sahipleri Eren Özmen ve Fatih Özmen ile de görüştüğünü söyledi.



ÖZMEN AİLESİ KİM?

Eren Özmen ve Fatih Özmen, Sierra Nevada Corporation (SNC) adlı bir Amerikan özel uzay ve savunma şirketinin kurucularıdır. SNC , ABD merkezli uzay sistemleri, ticari yörünge taşımacılığı, mikro uydular, enerji, tele-tıp ve nanoteknoloji gibi konularda faaliyet gösteren bir teknoloji şirketi. Şirket, astronotları yerküre alçak yörüngesine uçuracak ticari personel taşıma yeteneğini geliştirecek, NASA tarafından seçilen üç firmadan birisi. Özmen çiftinin 2 çoğu var.

EREN ÖZMEN KİMDİR?



Eren Özmen, 1958 yılında memur bir çiftin çocuğu olarak İzmir'de doğdu. Eren Özmen Ankara Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra 1981 yılında yüksek öğrenimini sürdürmek için ABD'ye gitti. Özmen, 1985 yılında Nevada, Reno Üniversitesi'nden (UNR) İşletme Yönetimi (MBA) yüksek lisans derecesini aldı ve kısa bir süre sonra, 1988 yılında Sierra Nevada Corporation'a katıldı. Eren Özmen ve kocası Fatih Özmen 1994 yılında Sierra Nevada Corporation şirketini satın aldı.



FATİH ÖZMEN KİMDİR?

1959 yılında doğan Özmen, ortaokul ve lise eğitimini Türkiye'de tamamladı. Türkiye Bisiklet şampiyonluğu bulunan Özmen, Kaliforniya Üniversitesi'nde Elektrik Mühendisliği bölümünde lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamladı.

1994 yılında Sierra Nevada Corporation (SNC) adlı şirketi kurmuş olan Fatih Özmen, bu şirketi dünya genelinde savunma, havacılık ve uzay teknolojileri alanında faaliyet gösteren önemli bir şirket haline getirmiştir. SNC, ABD Savunma Bakanlığı, NASA ve diğer birçok devlet kurumu için özel projeler üretmektedir.

Fatih Özmen'in başarıları arasında, 2013 yılında SNC'nin NASA ile birlikte geliştirdiği Dream Chaser adlı uzay aracı projesi yer almaktadır. Bu proje, NASA'nın uzay mekiği programının sona ermesinden sonra insanları uzaya taşıyacak yeni bir araç geliştirilmesi için yapılan çalışmalardan biridir.

Fatih Özmen aynı zamanda, Türkiye-ABD İş Konseyi'nin yönetim kurulu üyesidir ve Türkiye'deki girişimciliği desteklemek amacıyla birçok projeye imza atmıştır. Bunlar arasında, Türkiye'nin ilk özel uzay aracı projesi olan Türksat 6A ve Türkiye'nin ilk yerli ve milli savaş uçağı projesi olan TF-X yer almaktadır.

KILIÇDAROĞLU NE DEDİ?

Atatürk Havalimanı'nı havacılık ve uzay çalışmalarının merkezi haline getireceğiz. Bize, istikbalin göklerde olduğunu öğreten Atamız'ın adını taşıyan bu merkez, havacılık ve uzay sanayimizin dinamosu olacak. Peki, bunu kimlerle yapacağız, gerçekten de önemli bir soru ve sorulması gereken bir soru. Merkezin kurulması ve geliştirilmesi için başarıları dünyaca tanınan ve başta Amerika'daki Sierra Nevada (SNC) şirketinin sahipleri Eren Özmen ve Fatih Özmen ile yapacağız. Lütfen gençler, gidin Google'a bu isimleri yazın. Ne cevherlerimiz var bu dünyada görün.

1Uzay meraklıları bilir. Özmen ailesinin yönetimindeki SNC, NASA'nın en önemli projelerinde kritik ürün ve hizmetler geliştirmiş, dünyanın havacılık devi Amerika Birleşik Devletleri'nde milyarlarca dolarlık değere sahip bir şirkettir. Amerikalılar, bizim evlatlarımızdan bizim beyinlerimizden işte böyle yararlanıyorlar. Kendileriyle konuştum ve bunu yapmaya davet ettim. Biz kendi mekiklerimizi geliştireceğiz. Bu pislerde bunları yapacağız.

'TERSİNE BEYİN GÖÇÜNÜN KIVILCIMINI BAŞLATACAĞIZ'

Bir hayalim daha var. SNC şirketi uzayada aynı zamanda habitatlar kuruyor. Bu habitatlarda araştırmalar yapılıyor. Mesela kanser araştırmaları uzayda yürütülüyor. Hayalim, Canan Dağdeviren ile Eren Özmen'in birlikte bu konuda Türkiye için çalışmalarıdır. Canan Dağdeviren ile MIT'de tanıştım ve buluştum. Onu da mutlaka Google'da aratın. Onu da göreceksiniz, onu da tanıyacaksınız. Büyük şeyler yapacağız. Çok büyük ve güzel şeyler yapacağız sevgili halkım. Bu şampiyonlar ligi, Türkiye için çalışacak. Bunu da, Atatürk'ün size emanet ettiği bu vatanda sizler için yapacağız genç arkadaşlarım. Unutmayın, sizler için yapacağız. Bu hamle ile yurtdışına giden beyinleri ülkemizde tutacağımız gibi tersine beyin göçünün kıvılcımını da başlatmış olacağız.

'BUNLAR PARTİ PROPAGANDASI OLMAYACAK'

İlginç bir bilgi daha vererek bitireyim. SNC'nin geliştirmekte olduğu en kritik ürünlerden olan dream chaser uzay mekiği, 2015'te 'MARSLI' filminde kullanılmıştı. Türkiye'nin kendi dream chaser'ları da olacak. Bunu da söyleyeyim. Bunlar devlet projesi olacak. Bay Kemal asla bunları parti propagandasına döndürmeyecek. Bizim iktidarımızda devlet devlet olacak, parti de parti... Herkes yerini bilecek"



