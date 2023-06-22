Önce LGBT sonra medya: Fatih Erbakan’ın hedefinde ‘evrim teorisi’ var!

Yayınlanma: 22.06.2023 - 17:07

Güncelleme: 22.06.2023 - 17:07

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Karabük’te bir dizi ziyarette bulundu. Parti teşkilatı ve esnaf ziyaretinin ardından muhtarlarla bir araya gelen Erbakan, evrim teorisini hedefe aldı.

"EVRİM TEORİSİNİ BU İNSANLARA ANLATTIĞINIZ ZAMAN PKK’LI DA OLUR KOMÜNİST DE OLUR"

Erbakan "Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yapacağımız 2 önemli iş var, bir tanesi ülkemizin manevi kalkınmasını temin etmek için çalışmak, ikincisi de maddi kalkınmayı temin etmek için çalışmaktır. Manevi kalkınmaya önem vereceğiz. Bir defa bunun yolu müfredatın eğitim sisteminin ahlaki ve manevi kalitesi yüksek nesil yetiştirecek hale getirilmesine bağlı. Siz eğitim sisteminde müfredatta evrim teorisini anlatıyorsunuz, ondan sonra bu çocuklar PKK’lı oluyor diyorsunuz. Zaten PKK da evrim teorisini anlatıyor. Siz de müfredatta evrim teorisini bu insanlara anlattığınız zaman PKK’lı da olur komünist de olur, kızına sahip çıkmazsan ya davulcuya gider ya zurnacıya gider sözünde olduğu gibi Allah vermesin her türlü felaket olur” ifadelerini kullandı.

Erbakan daha önce pek çok kez LGBT’yi hedefine almış, son olarak ise ‘medyanın yeniden inşa edilmesi’ gerektiğini söylemişti.