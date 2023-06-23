Kulis: AKP, LGBTİ+ derneklerini kapatmaya hazırlanıyor

Yayınlanma: 23.06.2023 - 12:26

Güncelleme: 23.06.2023 - 12:26

AKP kulislerinde konuşulanlara göre, Anayasa teklifinin bu yasama döneminde öncelikli olarak ele alınması bekleniyor.

Diken’den Altan Sancar’ın haberine göre, AKP’li bir yönetici anayasa değişikliğinin kabul edilmesi halinde LGBTİ derneklerinin de faaliyetlerine ‘hızlıca’ son verileceğinin altını çiziyor. AKP’li yönetici şöyle dedi:

“Muhalefet Türk aile toplumu açısından ne kadar samimi hep birlikte göreceğiz. Özellikle kendilerini toplumumuza ‘değerlerine sıkı sıkıya bağlı’ olarak tanımlayan partilerin burada alacağı tavrı merakla bekliyoruz.”

“HIZLICA YAYILAN SAPKINLIĞIN ÖRGÜTLENMİŞ HALİNDEN KURTULMAMIZ GEREKİYOR”

AKP’li ismin aktardığına göre, LGBTİ+ derneklerinin kapatılması da gündeme alındı:

“Aslında dernekler yasasında değişiklikle bu mümkün olabilirdi. Ama bunun karşısında yüksek mahkemelere başvurular olacaktı ve buradan çıkacak kararları bilemeyiz. Bizim hızlıca bu yayılan sapkınlığın örgütlenmiş halinden kurtulmamız gerekiyor. Bu nedenle anayasa değişikliği sonrası, uyum yasalarıyla dernekler yasasında değişiklik yapılacak. Ardından da bu yapılar hızla kapatılabilecek, çünkü faaliyetleri anayasanın dışında olacak.”

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa değişikliği tekliflerinde ‘ailenin korunması’ amacıyla bir madde ekleneceğini söylemişti.